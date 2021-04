Schalke arbeitet mit Brinkert-Projekt "Zukunftself" zusammen

Gelsenkirchen. Am 19.04. um 19.04 Uhr präsentierte die Fan-Initiative "Zukunftself" ihr Konzept. Der Clou: Der Verein FC Schalke 04 ist mit im Boot.

Die Ankündigung klang etwas großspurig. „Die Zukunft eines der größten Vereine der Welt geht uns alle etwas an. Deswegen gestalten wir sie“, stand wochenlang auf der Internetseite des Projekts „Zukunftself“. An diesem Montag, am 19.04. um 19.04 Uhr, präsentierte die Fan-Initiative des FC Schalke 04 ihre Idee.

Initiator des Projekts war Raphael Brinkert (44), Inhaber einer bekannten Marketing-Agentur und Schalke-Fan. Brinkert ging anders vor als die Gruppe „Tradition & Zukunft“, die im März am Klub vorbei mit Ralf Rangnick über einen möglichen Einstieg als Sportvorstand gesprochen hatte. Brinkert band den Klub direkt mit ein.

Und das, was Brinkert und seine Mitstreiter vorstellten, ist nicht großspurig, sondern kreativ und – durchaus gewollt – vage. Zu den Gründungsmitgliedern gehören Schauspieler Peter Lohmeyer, Roman Kolbe von „Schalke Unser“ und die Richterin Kornelia Toporzysek, die kurzzeitig zum Ehrenrat der Königsblauen gehörte. Doch, so stellte Brinkert klar, es soll um Positionen gehen, nicht um Personen.

Die Mitglieder des Projekts drückten das so aus: „Was es nicht gibt: große Pressekonferenzen, Vorwürfe, Forderungen oder gar öffentliche Schmutzwäsche." In unterschiedlichen, für alle offene, Diskussionsgruppen sollen nun Ideen erarbeitet werden - die Themen sind vielfältig: Verein und Werte, Abteilungen, Sport und Nachwuchs, Mitglieder und Fans, Finanzen und Rechtsform, Kommunikation, Marketing und Sponsoring. Und es gibt Interviews mit Experten - am 10. Mai zum Beispiel mit dem langjährigen Kapitän Benedikt Höwedes zum Thema "Sport und Knappenschmiede".

Weitere Infos: zukunftself.de