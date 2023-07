Schalke: Angebote für Rodrigo Zalazar – Hechelmann gibt Update

Schalke-News aus dem Trainingslager: So lief Tag eins in Mittersill

Mittersill. Rodrigo Zalazar könnte Schalke noch in diesem Sommer verlassen. Für den Mittelfeldspieler liegen den Gelsenkirchenern konkrete Angebote vor.

Während seine Kollegen bei rund 30 Grad in Österreich schwitzen, weilt Rodrigo Zalazar noch in Deutschland. Wegen eines fiebrigen Infekts ist der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler nicht mit dem FC Schalke 04 ins Trainingslager gereist. An diesem Montag soll sich dann entscheiden, ob Zalazar noch nachreist – alles hängt an einer weiteren Untersuchung.