Schalke: Amine Harit für Gespräche mit anderen Klubs freigestellt

Mittersill. Schalke feiert mit seinen Fans im Trainingslager in Mittersill die "Blau-Weiße Nacht". Ein Profi fehlt allerdings - Amine Harit ist freigestellt.

Es ist ein besonderer Abend für den FC Schalke 04 und seine ins Trainingslager mitgereisten Fans. Erstmals seit 2019 hat der Klub wieder eine "Blau-Weiße Nacht" organisiert. In gemütlicher Atmosphäre gibt es einen "Welcome-Abend" für alle in Mittersill anwesenden Schalke-Fans.

An diesem Donnerstagabend geben die Profis des Bundesliga-Aufsteigers den Anhängern fleißig Autogramme. Ein Spieler ist jedoch nicht mit dabei - Amine Harit. Der 25-jährige Mittelfeldspieler wurde von der Schalker Führung freigestellt, um auf seinem Hotelzimmer Gespräche mit anderen Klubs zu führen. Ozan Kabak und Can Bozdogan, die ebenfalls auf der Verkaufsliste stehen, waren hingegen bei Schalke-Event dabei.

Top-Verdiener Harit, gerade zurückgekehrt von Olympique Marseille aus Frankreich, soll den Verein unbedingt noch in dieser Transferphase verlassen. Zwischen vier und fünf Millionen Euro verdient der Marokkaner pro Jahr bei den Königsblauen. Bis zum Sommer 2024 steht er unter Vertrag, so viel Geld will Schalke bis zu diesem Zeitpunkt nicht bezahlen. Harit will und soll gehen, so schnell wie möglich. Da soll auch die "Blau-Weiße Nacht" kein Hindernis sein.

Schalke - diese Zu- und Abgänge stehen fest

Zugänge: Sebastian Polter (VfL Bochum), Alexander Schwolow (Hertha BSC), Tom Krauß (1. FC Nürnberg), Tobias Mohr (1. FC Heidenheim), Florent Mollet (Montpellier), Justin Heekeren (Rot-Weiß Oberhausen), Leo Greiml (Rapid Wien), Ibrahima Cissé (KAA Gent), Alex Kral (Spartak Moskau), Maya Yoshida (Sampdoria Genua), Cedric Brunner (Arminia Bielefeld).

Abgänge: Yaroslav Mikhailov (Zenit St. Petersburg), Ko Itakura (Manchester City), Andreas Vindheim (Sparta Prag), Timo Becker (Holstein Kiel), Dries Wouters (KV Mechelen), Marc Rzatkowski (Arminia Bielefeld), Salif Sané, Martin Fraisl (beide noch vereinslos), Hamza Mendyl (OH Leuven), Levent Mercan (Karagümrük).

Diese Leihspieler kehren zurück, sollen aber gehen: Amine Harit (Olympique Marseille), Ozan Kabak (Norwich City), Can Bozdogan (Besiktas).

