Schalke: Ahmed Kutucu verabschiedet sich emotional von den Fans

Gelsenkirchen. Der gebürtige Gelsenkirchener Ahmed Kutucu verlässt Schalke in Richtung Istanbul. Bei den S04-Fans verabschiedet er sich mit emotionalen Worten.

In einem Beitrag bei Instagram hat sich Stürmer Ahmed Kutucu mit emotionalen Worten von den Anhängern des FC Schalke 04 verabschiedet. Nach insgesamt zehn Jahren im Trikot der Königsblauen wechselt der gebürtige Gelsenkirchener zum türkischen Spitzenklub Basaksehir FK nach Istanbul.

Der 21 Jahre alte Offensivspieler schreibt von „unvergesslichen Momenten“, die er im Trikot der Schalker erlebt habe. „Von der ersten Jugendmeisterschaft über mein Profidebüt bis zum Spung in die Nationalmannschaft.“ Für den zweimaligen Nationalspieler der Türkei war es eine „überwiegend unfassbar schöne Zeit.“

Schalke-Abschied: Kutucu sieht in Istanbul bessere Entwicklungsmöglichkeiten

Doch auch Tiefen hat Kutucu auf Schalke erleben müssen. So war er in der vergangenen Saison nur noch Ergänzungsspieler und wurde in der Rückrunde zum niederländischen Erstligisten Heracles Almelo verliehen. S04 stieg währenddessen in die 2. Bundesliga ab. „Wir mussten auch lernen mit Tiefen umzugehen“, erklärte Kutucu.

Trotz des bitteren Abstieges ist sich der Türke allerdings sicher, „dass Schalke schnell wieder den Weg nach oben finden wird“. Sehr gern hätte er selbst dazu beigetragen, „aber manchmal kommt es dann doch anders“. Satt bei seinem Heimatklub zu bleiben, hat er sich für den Schritt nach Istanbul entschieden, da er dort größere Chancen für seine Entwicklung sehe.

Ahmed Kutucu: „Ich werde im Herzen immer Schalker bleiben“

Obwohl Kutucu künftig nicht mehr in Königsblau auflaufen wird, wird er den Schalkern „immer dankbar“ sein, wie er schreibt und ergänzt: „Ihr gehört in die erste Liga. Ich war immer Schalker und werde im Herzen immer Schalker bleiben. Ich freue mich schon auf ein Wiedersehen.“

Seit seinem Profidebüt für Königsblau im Dezember 2018 beim 1:1-Remis im Auswärtsspiel gegen den FC Augsburg lief Kutucu in insgesamt 52 Spielen für den Klub auf. Dabei gelangen ihm sechs Tore und vier Vorlagen. (fs)

