Schalke ändert Claim: "Impf Dich" statt "Wir leben Dich"

Gelsenkirchen. Schalke 04 schließt sich zahlreichen Unternehmen an und ändert seinen Claim vorübergehend. S04 unterstützt einen Impfaufruf der Bundesregierung.

Seit neuneinhalb Jahren gibt es beim FC Schalke 04 den Claim „Wir leben Dich“, eingeführt hatte ihn 2012 noch der ehemalige Marketingvorstand Alexander Jobst. Nun ändert sich das – wenn auch erst einmal vorübergehend. Die Königsblauen schließen sich zahlreichen Marken, Firmen und Unternehmen an und passen wegen der dynamischen Pandemielage ihren Claim an. Er lautet nun „Impf Dich“.

Schalke-Trainer Grammozis ist an Corona erkrankt

In einer Mitteilung der Königsblauen heißt es: „In der aktuellen (...) Lage ist das Impfen der beste Weg, sich und damit auch seine Mitmenschen vor einer schweren Infektion mit dem Coronavirus zu schützen. Die Impfungen helfen uns außerdem, den Weg zurück zur Normalität zu finden – auch in den Fußballstadien. Deshalb unterstützt der FC Schalke 04 den Impfaufruf der Bundesregierung und großer deutscher Unternehmen.“

Die Folgen der Corona-Pandemie bekommen die Schalker immer noch zu spüren. Cheftrainer Dimitrios Grammozis fehlt aktuell wegen einer Covid-19-Infektion. Zuvor waren bereits zahlreiche Profis erkrankt. Auch die finanziellen Auswirkungen bleiben enorm: Wegen der aktuellen Corona-Schutzverordnung können das nächste Spiel der Königsblauen gegen den 1. FC Nürnberg (Freitag, 18.30 Uhr/Sky) nur 15.000 Zuschauer besuchen.

Mitteilung: "Schalke vertritt diese Haltung seit Tag eins"

„Der FC Schalke 04“, schreibt der Klub, „vertritt seit Tag eins öffentlich die Haltung, dass sich jeder, der kann, gegen Covid-19 impfen lassen sollte. Mittlerweile ist genügend Impfstoff verfügbar, um so viele Menschen wie möglich zu immunisieren. Nur mit einer deutlich höheren Impfquote, als sie aktuell in NRW und Deutschland gegeben ist, ist die dauerhafte Rückkehr in die Normalität realistisch.“ Die neue Schutzverordnung würde dies erneut deutlich machen.

