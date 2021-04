Schalke-Abstieg: Wann S04 zuletzt abgestiegen ist

Gelsenkirchen. Schalke droht am Dienstag bei Arminia Bielefeld der Abstieg in die 2. Liga. Wir blicken auf alle anderen S04-Abstiege zurück.

Eine Ära könnte schon an diesem Dienstag (20.30 Uhr/Sky) zu Ende gehen. Der FC Schalke 04 gastiert in der Bundesliga bei Arminia Bielefeld. Bei einer Schalker Niederlage stünde der Abstieg der Königsblauen in die 2. Liga fest - nicht zum ersten Mal müsste S04 den schweren Gang in die Zweitklassigkeit antreten.

In diesem Artikel blicken wir auf die bisherigen drei Abstiege von Schalke 04 zurück.

Wann Schalke zuletzt abgestiegen ist - der S04-Abstieg 1981

1981: Charly Neumanns Tränen - Charly Neumann kauert wie ein Häufchen Elend am Boden und vergießt bittere Tränen. „Ich hätte es nie geglaubt“, sagt das Schalker Unikum an jenem 6. Juni 1981, als in Kaiserslautern der erste Abstieg aus der Fußball-Bundesliga besiegelt ist.

Über fünf Millionen Mark Schulden, Rüdiger Abramczik und Rolf Rüssmann verkauft, Klaus Fichtel in die 2. Liga abgeschoben - der Gang in die Zweitklassigkeit ist vorgezeichnet. Torjäger Klaus Fischer, nach einem Beinbruch erst in der zweiten Saisonhälfte wieder fit, kann das Undenkbare nicht verhindern. Auch Rudi Assauer nicht, der als neuer Manager als erstes Trainer Fahrudin Jusufi feuert und sich selbst auf die Bank setzt.

Wann Schalke zuletzt abgestiegen ist - der S04-Abstieg 1983

1983: Sundermann kein „Wundermann“ - Nach dem sofortigen Wiederaufstieg findet Schalke nie richtig in die Spur. Aufstiegstrainer Sigi Held wird zwei Tage vor dem Rückrundenstart von Assauer entlassen. Sein Nachfolger Jürgen Sundermann wird nicht zum „Wundermann“.

Das sensationelle 1:0 bei Bayern München am vorletzten Spieltag eröffnet eine neue Chance: die Relegation gegen Bayer Uerdingen. Doch nach dem 1:3 in der Grotenburg reicht es im Rückspiel am 19. Juni 1983 nach dem 1:0 von Manni Drexler nur zu einem 1:1 - Schalke ist wieder unten.

Wann Schalke zuletzt abgestiegen ist - der S04-Abstieg 1988

1988: Mit Toni, „Thöni“ und „Tanne“ - Olaf Thon, nach dem legendären 6:6 im DFB-Pokal-Halbfinale 1984 die personifizierte Hoffnung auf eine bessere Zukunft, soll trotz hoher Schulden nicht verkauft werden. Der zurückgekehrte Präsident Günter Siebert gibt lieber ein halbes Dutzend erfahrener Spieler ab.

Toni Schumacher, nach seinem „Anpfiff“ nur noch Ex-Nationaltorwart, soll dem jungen Team Halt geben. Er steht aber in der Schießbude der Liga, „Thöni“ schießt zwar 14 Tore, kann den dritten Abstieg aber nicht verhindern. Auch „Tanne“ Fichtel nicht, der noch einmal die Fußballschuhe schnürt und mit 43 Jahren, sechs Monaten und zwei Tagen bis heute ältester Bundesligaspieler wird.

Es folgen drei Jahre in der 2. Liga, zwischenzeitlich droht der Sturz in die Drittklassigkeit. 1991 kehrt Schalke in die Bundesliga zurück und etabliert sich nach dem sensationellen UEFA-Cup-Triumph 1997 als Europapokal-Stammgast - für mehr als zwei Jahrzehnte. (sid mit fs)