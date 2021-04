Schalke-Abstieg: Wie S04 heute in Bielefeld absteigen kann

Gelsenkirchen. Schon heute in Bielefeld kann Schalke in die 2. Bundesliga absteigen. Doch was muss dafür passieren? Wir liefern einen Überblick über Szenarien.

Spätestens nach dem desolaten Auftritt bei der 0:4-Niederlage in Freiburg rechnen beim FC Schalke 04 selbst die größten Optimisten nicht mehr mit dem Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga. 13 Punkte liegt Schalke vor dem Spiel bei Arminia Bielefeld heute (20.30 Uhr/Sky) hinter dem Relegationsrang 16 – bei nur noch fünf ausstehenden Spielen ist dieser Rückstand nur noch theoretisch aufzuholen.

Heißt: Schon heute in Bielefeld könnte Schalke das vierte Mal in seiner Vereinsgeschichte in die 2. Bundesliga absteigen. Doch wie? Das erklären wir Ihnen in diesem Artikel.

Variante 1: Schalke verliert heute bei Arminia Bielefeld – Abstieg wäre perfekt

Die wenigstens Rechenkünste sind gefragt, falls Schalke heute in Bielefeld verliert. Dann nämlich wäre der vierte Abstieg der Gelsenkirchener perfekt. Der Rückstand auf den Relegationsplatz würde bei einer Pleite bei 13 Punkten bleiben (Konkurrent Hertha BSC spielt aufgrund der Corona-Quarantäne nicht).

Diese 13 Punkte wären in den vier übrigens Spielen nicht mehr einzuholen – selbst wenn Schalke die übrigens Partien allesamt gewinnen würde.

Enttäuschte Gesichter bei den Schalke-Profis Mehmet Aydin, Timo Becker und Benjamin Stambouli (von links). Foto: dpa

Variante 2: Schalke und Arminia Bielefeld spielen Remis – noch kein Abstieg

Rechnerisch etwas komplizierter wird es, wenn Schalke heute Unentschieden bei Arminia Bielefeld spielt. Dann nämlich würden die Gelsenkirchener ihren Rückstand auf die Hertha auf 12 Punkte verringern – und exakt so viele Zähler könnte Schalke in den verbleibenden vier Saisonspielen (theoretisch) auch noch holen. Der Abstieg wäre also noch nicht perfekt.

Die Chancen, dass es mit einem Unentschieden tatsächlich noch zum Schalker Klassenerhalt reicht, wären allerdings extrem gering. Als Konkurrent im Abstiegskampf müsste Hertha BSC (aktuell Rang 16) die restlichen Bundesligaspiele allesamt verlieren. Der 1. FC Köln müsste gleichzeitig vier der übrigen fünf Spiele verlieren, gegen Hertha BSC am 33. Spieltag allerdings gewinnen.

Hertha BSC und der 1. FC Köln würden so nach dem 34. Spieltag jeweils bei 26 Punkten stehen. Gewinnt Schalke nach einem Remis in Bielefeld all seine letzten vier Saisonspiele, würden sie auf die gleiche Punktzahl kommen. Eine weitere Hürde würde in diesem Fall allerdings das Torverhältnis darstellen: Denn auf die Hertha müsste Schalke 43 Tore aufholen….

Verzweifelt: Schalke-Verteidiger Shkodran Mustafi (links) Foto: RHR-Foto

Variante 3: Schalke siegt gegen Bielefeld – noch kein Abstieg

Einfach wäre die Rechnung auch bei einem Schalker Sieg in Bielefeld. Dann nämlich wäre ein Abstieg vorerst abgewendet. Der Rückstand auf die Hertha würde bei einem S04-Dreier auf zehn Punkte schrumpfen – dieser könnte in vier verbleibenden Spielen theoretisch aufgeholt werden.

Schalkes Gegner an den letzten vier Spieltagen heißen: Hertha BSC (Heim), TSG Hoffenheim (Auswärts), Eintracht Frankfurt (Heim), 1. FC Köln (Auswärts). (rha)