Schalke-Abstieg: Ex-Spieler, Vereine und ein internationaler Star leiden mit

Essen. Der vierte Abstieg des FC Schalke 04 wird nicht nur im Ruhrgebiet bedauert. Auch im Ausland gab es Reaktionen zum dramatischen S04-Absturz.

In Andalusien wurde der nach dem 0:1 bei Arminia Bielefeld feststehende Bundesliga-Abstieg der Königsblauen mit großem Bedauern registriert. Der FC Sevilla twitterte am Dienstagabend nach dem Schalke-Abstieg auf - grammatikalisch nicht ganz korrektem - Deutsch: „Besonders in dunklen Zeiten muss man zusammenhalten. Kumpels, fahrt bald aus der Schacht aus. GLÜCK AUF!“ Der Tweet war eine Antwort auf das „Tut noch mehr weh als erwartet. Scheiße!“ des FC Schalke selbst. Schalke und Sevilla verbindet seit einem Duell im UEFA-Pokal-Halbfinale 2006 eine Freundschaft. Unter dem gleichen Schalke-Tweet hatte auch Ligakonkurrent Eintracht Frankfurt Trost gespendet. "Sammelt euch, baut neu auf, lasst die Köpfe nicht hängen. Bis hoffentlich ganz bald wieder!"

Durch die Niederlage in Bielefeld ist der vierte Bundesliga-Abstieg des Revierclubs perfekt. Das hat auch die mexikanische Star-Moderatorin Vanessa Huppenkothen mitgenommen. Die ehemalige "Miss Mexico" ist seit ihrer Kindheit Fan des FC Schalke 04. Sie wuchs in Mexiko auf, verbrachte aber viel Zeit in Duisburg bei ihrem Vater Dieter Huppenkothen. Die Reporterin des amerikanischen TV-Senders ESPN twitterte am Dienstagabend ein Bild von ihr im Schalke-Trikot und wurde dabei sehr emotional: "Mein Schalke ein Leben lang! Dank dir habe ich mich in den Fußball verliebt. Das Comeback ist immer stärker als der Rückschritt", schrieb die 36-Jährige.

Schalke 04 muss nach einer weiteren schwachen Vorstellung in Bielefeld zum vierten Mal nach 1981, 1983 und 1988 den schweren Gang in die 2. Fußball-Bundesliga antreten. Dabei hatte der Verein in der jüngeren Vergangenheit noch gute sportliche Zeiten erlebt, als Stars wie Manuel Neuer, Mesut Özil, Raul oder Julian Draxler in Gelsenkirchen spielten. Die deutschen Weltmeister Özil und Draxler spendeten den Schalke-Fans am Dienstagabend nach dem Abstieg Trost. "Wir kommen zurück", schrieb Draxler, der aktuell bei Paris Saint-Germain unter Vertrag steht, bei Instagram. Özil, seit Jahresbeginn für Besiktas Istanbul aktiv, reagierte bei Twitter: "Bitte, bitte kommt ganz schnell wieder zurück."