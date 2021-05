Schalke-Abschied: Leihspieler William geht mit Kreuzbandriss

Gelsenkirchen. Für William und wohl auch für Omar Mascarell ist die Saison auf Schalke beendet. Steven Skrzybski ist dagegen wieder fit. Ein Überblick.

Für den Brasilianer William endet die Zeit auf Schalke nicht nur mit dem Abstieg, sondern auch mit einem schweren persönlichen Rückschlag: Der 26 Jahre alte Brasilianer, den Schalke für die Rückrunde vom VfL Wolfsburg ausgeliehen hatte, hat sich im Training einen Riss des vorderen Kreuzbandes zugezogen. William wurde bereits operiert und kehrt nun im Sommer mit der schweren Verletzung nach Wolfsburg zurück. Für ihn ist es bereits der zweite Kreuzbandriss seiner Karriere – eigentlich wollte er auf Schalke Spielpraxis sammeln, um wieder sein früheres Leistungsniveau zu erreichen.

Mascarell: Schalke-Abschied ohne weiteren Einsatz?

Ebenfalls verletzt hat sich Omar Mascarell: Für ihn dürfte die Saison nach einem Muskelfaserriss vorzeitig beendet sein. Der Spanier hatte bereits angekündigt, nach der Saison in seine Heimat zurückkehren zu wollen. Allerdings läuft sein Vertrag auf Schalke noch bis 2022.

Auch Benjamin Stambouli muss eine Pause einlegen: Er unterzog sich einem Eingriff am Oberkiefer. Allerdings ist Stambouli am Samstag beim Spiel in Hoffenheim (15.30 Uhr/ Sky) wegen der fünften Gelben Karte ohnehin gesperrt. Auch Salif Sané (Gelbsperre) und Malick Thiaw (Gelb-Rot beim Spiel in Bielefeld) müssen dann zuschauen.

Skrzybski könnte noch einmal für Schalke spielen

In Hoffenheim fehlen auch Kilian Ludewig (Mittelfußbruch), Matija Nastasic (Wadenverletzung) und Hamza Mendyl (Syndesmoseverletzung). Youngster Mehmet Can Aydin (ebenfalls Probleme an der Syndesmose) befindet sich nach Schalker Angaben auf dem Weg der Besserung.

Zurückgekehrt ins Mannschaftstraining ist Steven Skrzybski: Er war seit Anfang Januar mit einem Innenbandriss im Knie ausgefallen. Auch Nabil Bentaleb absolviert nach seiner Leistenoperation wieder das komplette Trainingsprogramm. Die Verträge von Skrzybski und Bentaleb laufen nach der Saison auf Schalke aus. (MH)

