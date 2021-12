FC Schalke 04 Schalke: 1:2 in Köln - Auswärtsfluch der U23 hält an

Köln. Auch im elften Auswärtsspiel der Saison blieb die U23 des FC Schalke 04 sieglos. Bei der U23 des 1. FC Köln gab es eine 1:2-Niederlage.

Die U23 des FC Schalke 04 nimmt ihren Auswärtsfluch auch mit in die Rückrunde. Auch im elften Anlauf auf gegnerischem Platz blieben die Königsblauen ohne Erfolg und kassierten beim Talentschuppen des 1. FC Köln eine 1:2 (0:1)-Niederlage. Schalke bleibt damit die zweitschwächste Auswärtsmannschaft.

Schalke: Becker hat die Führung auf dem Schlappen

Schalkes Trainer Torsten Fröhling änderte seine Mannschaft gegenüber der besten Saisonleistung in Wiedenbrück (2:2) nur auf einer Position. Anstelle von Lukas Frenkert, der in Wiedenbrück in der Nachspielzeit einen Elfmeter verursacht hatte, rückte Björn Liebnau auf die linke Seite der Vierer-Abwehrkette. Der von den Profis zur Reserve abgestellte Timo Becker übernahm erneut den Part auf der rechten Defensiv-Außenbahn – und rückte gleich mehrmals in den Blickpunkt.

Schalkes U23 begann vielversprechend und hatte in der 17. Minute durch Timo Becker die Führung auf dem Schlappen. Der 24-Jährige jagte den Ball aber nach feinem Zuspiel von Leonardo Scienza mit dem Spann über den rechten Winkel des Kölner Kastens. Kommentar von S04-Coach Fröhling: „Timo, Innenseite!“ 180 Sekunden später klärte FC-Schlussmann Daniel Adamczyk mit einem Flugkopfball an der Strafraumgrenze vor dem anstürmenden Diamant Berisha.

Gegen Mitte der ersten Halbzeit wurden die Geißböcke gefährlicher. Bei einem Seitfallzieher und einem Kopfball von Florian Dietz war S04-Keeper Felix Wienand auf dem Posten (21./23.), aber kurz darauf zappelte die Kugel im Netz. Nach einem abseitsverdächtigen Angriff über links hielt Dietz in der Strafraummitte den Fuß hin und traf zur Kölner Führung (27.). Timo Becker riet dem Schiedsrichter-Assistenten im übertragenen Sinne zu einem Termin beim Augenoptiker, während Schalkes Trainer Torsten Fröhling vor lauter Ärger seinen Aluminium-Stuhl in der Coaching Zone umwarf.

Noch vor dem Seitenwechsel reagierte Fröhling und nahm den angeschlagenen Mateo Aramburu vom Feld, brachte stattdessen Daniel Kyerewaa. Nach Wiederanpfiff gelang den Königsblauen schnell der Ausgleich. Der auffällige Joey Müller schickte Diamant Berisha, dessen Hereingabe nutzte Leo Scienza zum 1:1 (54.) – das erste Saisontor für den Offensivmann mit luxemburgisch-brasilianischen Wurzeln.

Schalke: Scienza hat den Ausgleich auf dem Fuß

Ein weiterer sehenswerter Anfriff der S04-U23 blieb unbelohnt. Nach Zuspiel von Daniel Kyerewaa stand Diamant Berisha völlig frei vor dem herauslaufenden FC-Torwart Adamczyk, der den Schuss mit einem Klasse-Reflex entschärfte (69.). Den abprallenden Ball jagte Björn Liebnau Richtung Kölner Gehäuse und verfehlte das Ziel knapp. Gejubelt wurde kurz darauf auf der anderen Seite: Florian Dietz erzielte mit einem 14-Meter-Schuss, an dem Felix Wienand noch mit den Fingerspitzen dran war, die 2:1-Führung (73.).

Schalke warf noch einmal alles nach vorne und hatte durch Leonardo Scienza das 2:2 auf dem Fuß. Sein Schuss aus halbrechter Distanz wurde aber von Daniel Adamczyk zur Ecke abgewehrt (84.). In der Nachspielzeit verpassten es die Kölner, durch den am Ball vorbeigrätschenden Lukas Nottbeck auf 3:1 zu stellen.

Schalke U23: Wienand – Becker, Schell, Hanraths, Liebnau (79. Maden) – Scienza, Kaparos, Müller, Berisha – Krasniqi, Aramburu (43.Kyerewaa). Tor: 1:0 Dietz (27.), 1:1 Scienza (54.), 2:1 Dietz (73.). Zuschauer. 250.

