Schalke: Kral kommt schon nach Mittersill - geht Palsson?

Essen/Mittersill. Der elfte Zugang in diesem Transfersommer ist im Anflug: Am späten Mittwochabend oder Donnerstagmorgen soll Alex Kral zum Schalke-Team stoßen.

Ein Wunschspieler von Rouven Schröder war Alex Kral schon immer. Seit Wochen bastelt der Sportdirektor des Bundesliga-Aufsteigers FC Schalke 04 an einer Verpflichtung des 24-jährigen Mittelfeldspielers - und am Donnerstag wollten die Königsblauen Vollzug melden; zur Fan-Veranstaltung "Blau-Weiße Nacht" im Trainingslager in Mittersill sollte der Lockenkopf schon mitkommen.