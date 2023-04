Schalke 04 vor Keller-Kracher gegen Hertha: Die Pressekonferenz im Live-Ticker

Gelsenkirchen. Schalke 04 empfängt Hertha am Freitag zum richtungsweisenden Kellerduell. Was sagt Trainer Reis? Die Pressekonferenz live ab 12.30 Uhr im Ticker.

Sandro Schwarz, Trainer von Hertha BSC, machte bereits am Mittwoch bei der Pressekonferenz des Fußball-Bundesligisten deutlich, was er am Freitagabend (20.30 Uhr) in Gelsenkirchen erwartet. Er spüre "Vorfreude auf ein wichtiges und emotionales Spiel, eine hitzige Atmosphäre, ein enges Stadion und 3100 unserer Fans". Sein Klub ist dann zu Gast beim FC Schalke 04. Es ist das Duell Bundesligaschlusslicht gegen Tabellenvorletzter - es ist das ultimative Duell im Kampf um den Klassenerhalt.

Schweres Bundesliga-Programm für weitere Schalke-Konkurrenten

Schalke ist nach der eigenen Niederlage bei der TSG Hoffenheim und vor allem wegen des Siegs des VfB Stuttgart über den VfL Bochum am vergangenen Wochenende wieder auf Platz 18 gerutscht und empfängt so Hertha BSC als Liga-Schlusslicht. 21 Punkte stehen auf dem Konto der Schalker, Hertha hat nur einen mehr.

Der Sieger dieses Krachers im Tabellenkeller könnte im Kampf um den Klassenerhalt noch einmal Hoffnung schöpfen und sich an das rettende Ufer heranrücken. Stuttgart steht mit 23 Punkten auf dem Relegationsrang 16, der VfL Bochum belegt mit 26 Punkten Platz 15. Und beide Klubs stehen am 28. Spieltag vor schweren Aufgaben: Stuttgart hat BVB zu Gast, Bochum muss bei Union Berlin ran. Hoffenheim (Platz 14 mit 28 Punkten) ist beim FC Bayern gefordert.

Enttäuschte Schalker: Alex Kral (links) und Torwart Ralf Fährmann (rechts) in Hoffenheim. Foto: firo

Wie stellt Thomas Reis die Schalker ein?

Den Verantwortlichen des FC Schalke 04 ist die Lage bewusst. Ebenso die Brisanz des Duell mit Hertha. Die Ex-Schalker Kevin-Prince Boatang, Jonjoe Kenny und Suat Serdar sollen den Gästen noch einmal wichtige Impulse geben.

Wie wird Schalke-Coach Thomas Reis seine Mannschaft auf diese ebenso wichtige wie hitzige Partie einstellen? In der abschließenden Pressekonferenz nimmt er Stellung. Wir tickern.

Die Pressekonferenz der Schalker vor dem Spiel gegen Hertha im Live-Ticker

Los geht es um 12.30 Uhr

