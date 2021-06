Schalke 04 verkündet Millionen-Einnahme durch E-Sport-Deal

Schalke 04 verkauft eine E-Sport-Lizenz und nimmt dadurch einen zweistelligen Millionenbetrag ein. Eine Schweizer Organisation zahlt den Preis.

Fußball-Zweitligist Schalke 04 hat eine wertvolle Lizenz im Bereich E-Sport verkauft. Der Klub hat sich entschlossen, seinen Startplatz in der League of Legends European Championship (LEC) zu veräußern. Durch den Verkauf an die Schweizer Esport-Organisation Team BDS erzielt der Klub einen Erlös in Höhe von 26,5 Millionen Euro. Über die Pläne hatte diese Redaktion schon Anfang Juni berichtet.

Der Übergang der Lizenzrechte tritt mit der Frühjahrssaison 2022 in Kraft. Das bedeutet nach vier Jahren der Abschied aus dem europäischen Spitzenwettbewerb. Die Entscheidung über die Fortführung der Engagements in den Fußballsimulationen FIFA und PES sowie in der League-of-Legends-Prime-League steht noch aus.

„Mit unserem Bekenntnis zum elektronischen Sport nimmt der S04 längst eine führende Position ein. Als einer der ersten Fußballvereine weltweit haben wir das einzigartige Potenzial des Esports erkannt und daher im Mai 2016 eine zukunftsweisende strategische Entscheidung getroffen. In den vergangenen fünf Jahren haben wir Schalke 04 sukzessive zu einer festen Größe im elektronischen Sport entwickelt – sei es in League of Legends, FIFA oder PES. Wirtschaftlich betrachtet, zählt der E--Sport zu unseren Geschäftsbereichen mit dem größten Wachstum. Dass er nun in erheblichem Maße auf das Kerngeschäft des S04 einzahlt, hat eine enorme Bedeutung für uns“, erklärte Alexander Jobst, Vorstand Marketing, Vertrieb und Organisation des FC Schalke 04.

Der scheidende Funktionär führte weiter aus: „In den vergangenen Jahren haben wir zahlreiche Partner und Sponsoren von unserem Engagement überzeugen können. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich bei ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen und die stets hervorragende Zusammenarbeit zu bedanken. Ein besonderer Dank geht auch an die Mitarbeiter, die mit viel Eifer und Hingabe zum nachhaltigen Erfolg des Esports auf Schalke beigetragen haben – allen voran die Geschäftsführung der FC Schalke 04 Esports GmbH, Dr. Claudio Kasper und Tim Reichert.“ (ddh)

