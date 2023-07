Schalke 04 U17: Trainer Bertels über Test- und Ligastart

Gelsenkirchen. Die U17 des FC Schalke 04 hat ihr ersten Testspiel gegen Zwolles U17 hinter sich. Trainer Thomas Bertels über das 5:1 und den Liga-Auftakt.

Das stand über allem im ersten Testspiel der U17 des FC Schalke 04 in der Vorbereitung auf die neue Saison in der B-Jugend-Bundesliga: „Wir wollten die Jungs ins Rollen bringen“, sagt Thomas Bertels, der neue Trainer der Schalker U17. Ihre Offensivlaune lebte die Schalker U17 gegen die U17 des PEC Zwolle schon mal ungebremst aus: Mit 5:1 (3:1) bezwangen die Königsblauen das Gästeteam aus den Niederlanden.

Taycan Macid Etcibasi, Yasin Abdul-Hamid und Luca Vozar waren die Torschützen für die Gastgeber in der ersten Halbzeit zur 3:1-Pausenführung. Im zweiten Durchgang war zweimal Alexander Ivankin erfolgreich für die Schalker – er hatte noch eine weitere gute Chance per Fallrückzieher, verpasste aber in dieser Szene.

FC Schalke 04 U17: Ab Mittwoch Trainingslager in Billerbeck

Schalkes U17 hat als neue Mannschaft einen neuen Trainer: „Wir müssen uns jetzt erst einmal richtig kennenlernen“, so Thomas Bertels. Vor dem Spiel hatten Spieler und Trainerteam in fünf Einheiten Gelegenheit dazu gehabt. Mit zwei Trainingstagen in der Knappenschmiede geht es nun weiter, ab Mittwoch ist Schalkes U17 dann im Trainingslager in Billerbeck, wo am Wochenende der nächste Test gegen die B-Jugend des 1. FC Nürnberg ansteht.

Die Saison in der U17-Bundesliga beginnt für die Schalker am Samstag, 5. August, mit einem Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf. Es folgen als nächste Spiele die Partien gegen den FC Viktoria Köln (12. August), beim Deutschen Meister Arminia Bielefeld (16. August), gegen den 1. FC Köln (20. August). Weiter geht es gegen VfL Bochum (27. August), MSV Duisburg (2. September) und beim SC Paderborn 07 (16. September).

Alexander Ivankin (vorn) traf zweimal für die U17 des FC Schalke 04 im Testspiel gegen die U17 des PEC Zwolle. In dieser Szene ist er mit seinem Fallrückzieher allerdings nicht erfolgreich. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Die ersten Liga-Gegner nimmt Thomas Bertels wie sie kommen: „Gegen wen wir spielen, können wir sowieso nicht beeinflussen. Aber nach den ersten drei Spielen in Düsseldorf, gegen Viktoria Köln und bei Arminia Bielefeld werden erstmals sehen können, wo wir ungefähr stehen.“

