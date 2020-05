Schalkes Jonjoe Kenny betritt den Platz. Der Engländer fühlt sich in Gelsenkirchen wohl.

Gelsenkirchen. Schalke 04 muss wohl ohne Jonjoe Kenny planen. Medienberichten zufolge will der FC Everton den Leihspieler im Sommer zurück nach Liverpool holen.

Nach der 0:4-Niederlage im Revierderby steht Schalke 04 in der Bundesliga unter Druck. Als Achter in der Liga drohen die Königsblauen zum zweiten Mal in Serie die Qualifikation für den Europapokal zu verpassen. Sollte Schalke erneut nicht in der Europa League oder Champions League dabei sein, müsste der Verein mit deutlich geringerem Budget planen.

Das hat auch Auswirkungen auf die Transferplanungen, denn viel Geld für Neuverpflichtungen werden die Schalker so wohl kaum zur Verfügung haben. Auch Leihspieler wie Jonjoe Kenny, Michael Gregoritsch oder Jean-Clair Todibo würden wohl zu ihren Stammvereinen zurückkehren.

FC Everton will Schalke-Leihspieler Jonjoe Kenny im Sommer wohl zurück

Update 19.05. 16.35 Uhr: Bundesligist Schalke 04 muss ab der kommenden Saison womöglich ohne Rechtsverteidiger Jonjoe Kenny planen. Wie "Sky" nun berichtet, will der FC Everton den 23-Jährigen nach Saisonende „zu 99 Prozent“ zurückholen.

BVB-Nationalspieler Julian Brandt behauptet sich im Zweikampf mit Schalke-Verteidiger Jonjoe Kenny. Foto: Getty

Sportlich wäre der Verlust von Kenny für die Schalker ein schwerer Schlag, denn der ehemalige englische U21-Nationalspieler ist seit seinem Wechsel ins Ruhrgebiet feste Größe unter Trainer David Wagner. Dieser hatte zuletzt sogar davon gesprochen, dass der Verein gewillt ist, Kenny zu halten. Dabei schwebte den Schalkern eine weitere Ausleihe vor.

In 24 von 26 Bundesligaspielen stand der Rechtsverteidiger in dieser Saison in der Anfangsformation. Lediglich zwei Spiele verpasste er aufgrund von Krankheit oder Verletzungen.

Der Vertrag bei seinem Heimatverein in Liverpool läuft noch bis ins Jahr 2022.

Schalke 04: Daniel Caligiuri kann sich Vertragsverlängerung vorstellen - Anfragen von anderen Klubs

So ist es aktuell: Daniel Caligiuri mit Schutzmaske auf dem Weg zum Training. Foto: Tim Rehbein / dpa

Update 13.05. 12.50 Uhr: Der Transferpoker um Schalkes Mittelfeldspieler Daniel Caligiuri geht in die heiße Phase. Der Vertrag des 32-Jährigen läuft am Saisonende aus und seine Zukunft ist nach wie vor offen.

Zwar kann sich Caligiuri gut vorstellen, weiterhin für Königsblau aufzulaufen, doch auch andere Klubs haben zuletzt beim Deutsch-Italiener angeklopft.

Unter anderem dazu hat sich der Mittelfeldspieler in einer Medienrunde geäußert. Unser Reporter Andreas Ernst war dabei und berichtet.

Schalke 04 angeblich mit Interesse an Oscar Rodriguez

Update, 13.05, 10.20 Uhr: Bundesligist Schalke 04 soll angeblich an Mittelfeldspieler Oscar Rodriguez interessiert sein. Wie der spanische Radiosender "Onda Cero" berichtet, sollen S04 einer von zahlreihen Klub sein, die den 21-Jährigen Spielmacher auf dem Zettel haben.

Aktuell ist Rodriguez von Real Madrid an CD Leganes ausgeliehen, wo er mit starken Leistungen auf sich aufmerksam macht. In 26 Partien in LaLiga gelangen dem spanischen U21-Nationalspieler bislang sieben Tore und zwei Assists.

Neben Königsblau sollen auch Real Sociedad, Lazio Rom und Sporting Lissabon Interesse an einer Verpflichtung von Rodriguez haben.

Ex-Schalker Naldo denkt über Rückkehr nach

Ein Bild aus guten Zeiten: Naldo feiert mit den Schalke-Fans. Foto: dpa

Der frühere Schalke-04-Star Naldo denkt über ein Comeback nach. „Vielleicht klappt es mit einer Rückkehr in die Bundesliga, denn am liebsten würde ich wieder in Deutschland spielen“, sagte der 37-Jährige der "Sport Bild“. Er bringe als erfahrener Fußballprofi mit Charakter genau die Eigenschaft mit, die ein Verein brauche, meinte er. „Denn ein Naldo ist für einen Club immer noch gut genug.“

Der Innenverteidiger spielte jahrelang in der Bundesliga bei Werder Bremen, dem VfL Wolfsburg und FC Schalke 04. Zuletzt kickte er beim französischen Erstligisten AS Monaco, wo er seinen Vertrag im Januar kurz vor dem Beginn der Corona-Krise auflöste.

Für seine alten Kollegen aus Gelsenkirchen hat Naldo vor dem Revierderby gegen Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr/Sky) noch einen Tipp parat. Die junge Mannschaft brauche trotz des Geisterspiels die eigenen Fans. „Vielleicht sollten die Verantwortlichen ihnen unser 4:4 und all die Jubel-Bilder mit unseren Anhängern als Motivations-Video zeigen, damit alle Spieler verstehen, welche Bedeutung das Derby für jeden Schalker hat“, sagte er mit Blick auf das Duell vom November 2017. Damals holte Schalke einen 0:4-Rückstand gegen den BVB auf und schaffte noch ein 4:4.

Schalke 04 angeblich Favorit im Poker um Malang Sarr

Malang Sarr, hier im Zweikampf mit dem Ex-Schalker Breel Embolo, könnte OGC Nizza in Richtung Gelsenkirchen verlassen. Foto: dpa

Update: 12.05, 15.00 Uhr: Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 soll im Rennen um Malang Sarr (21) die besten Karten besitzen. Das berichtet das französische Medium "le10sport". Der Vertrag des Innenverteidigers beim französischen Erstligisten OGC Nizza läuft am Saisonende aus, er wäre somit ablösefrei zu haben. Neben Schalke werden Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen und RB Leipzig als mögliche Kandidaten genannt. Die Königsblauen sollen wohl das Rennen machen.

Konkret könnten die Gespräche werden, sollte Jean-Clair Todibo nach dem Ende des Leihgeschäfts mit dem FC Barcelona nicht mehr zturückkehren. Eine Entscheidung soll bald fallen. Sarr ist französischer U21-Nationalspieler und bestritt bereits 119 Pflichtspiele für Nizza und erzielte drei Tore. Er kann sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der linken Abwehrseite spielen.

Schalke 04 würde Jean-Clair Todibo gern für ein weiteres Jahr ausleihen. Der 20-Jährige, für 1,5 Millionen Euro bis zum 30. Juni vom FC Barcelona ausgeliehen, hinterließ in bisher sieben Pflichtspiel-Einsätzen und im Training einen sehr guten Eindruck. Schalke setzt auf den Faktor Zeit, doch diese wird nun knapp, wie diese Redaktion aus Spanien erfuhr. Schon bald könnte deshalb eine Entscheidung fallen.

Dass es einen Stichtag gibt, bis wann Schalke die Todibo-Option gezogen haben muss, verriet Sportvorstand Jochen Schneider vor einigen Tagen im Gespräch mit der WAZ. Nur das genaue Datum ließ sich Schneider nicht entlocken.

