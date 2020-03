Corona-Krise: Schalke 04 sperrt praktisch alles für Besucher

Gelsenkirchen. Kampf gegen das Coronavirus: Schalke 04 schließt sofort einige Fan-Shops und Anlaufstellen für Fans. Es finden auch keine Arena-Touren mehr statt.

Auch Schalke 04 verschärft ab sofort seine Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus. Der Fußball-Bundesligist gab am Montag bekannt, dass diverse Einrichtungen bis auf Weiteres geschlossen bleiben.

Das betrifft zunächst einmal den Fanshop an der Geschäftsstelle, den Shop in der Gelsenkirchener Innenstadt und das Geschäft im Einkaufszentrum am Limbecker Platz in Essen. Zudem ist das Servicecenter an der Geschäftsstelle für Besucher geschlossen. Allerdings ist der Kundenservice telefonisch erreichbar (01806 / 221904 – 0,20 €/Anruf aus dem Festnetz; max. 0,60 €/Anruf aus dem Mobilfunknetz) und auch per Mail (kundenservice@schalke04.de).

Peters und Schneider bei der DFL-Versammlung

Eingestellt wurden auch die Arena-Touren. Zu allen Besuchern, die bereits Arena-Touren für die kommenden Wochen gebucht und bezahlt haben, wird der Verein Kontakt aufnehmen. Ebenfalls geschlossen bleiben das Schalke-Museum in der Veltins-Arena sowie der Tabakladen auf der Schalker Meile (die Anlaufstelle der Abteilung Fanbelange).

Schalke hatte bereits vor einer Woche alle Trainingseinheiten auf dem Vereinsgelände für Besucher geschlossen – nun wurden die Maßnahmen noch weiter verschärft. Wie es sportlich weitergeht, wird zur Stunde bei der Deutschen Fußball-Liga (DFL) in Frankfurt diskutiert. Schalkes Finanzvorstand Peter Peters ist als DFL-Vizepräsident ebenso vor Ort wie Sportvorstand Jochen Schneider als Vertreter von Schalke 04. (MH)