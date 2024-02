Fußball Schalke 04: So groß ist das Interesse an der Mitfahrbörse

Gelsenkirchen Es gibt erste Zahlen zum neuen Angebot für die Fans der Königsblauen. Wie die App und ihre Möglichkeiten bei den Anhängern ankommen.

Zum ersten Punktspiel des Jahres in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den Hamburger SV hat der FC Schalke 04 seinen Anhängern ein neues Angebot gemacht. Über eine neue App ist es möglich, unkompliziert Fahrgemeinschaften zu bilden. Fans können sich verabreden, um in Fahrgemeinschaften zu den Heim- und Auswärtsspielen der Schalker anzureisen.

Die App können die Anhänger in allen gängigen Stores herunterladen. Mit den ersten Zahlen ist der S04 „sehr zufrieden“, teilt Alina Bolous, Leiterin der Unternehmenskommunikation mit – und sogar mehr als das.

FC Schalke 04: Idee entstand bei einem Mitgliederkongress 2022

„Tatsächlich hat die unmittelbare Resonanz unsere Erwartungen übertroffen. Mit einem solch positiven Feedback und vor allem mit dieser Zahl an angebotenen Mitfahrgelegenheiten gleich zu Beginn haben wir nicht gerechnet. Das freut uns natürlich sehr“, so Alina Bolous. Bis zum Anfang der Woche nach dem Heimspiel gegen Braunschweig in der App seien über 4000 Registrierungen vermerkt worden, dabei seien rund 400 Fahrten/Mitfahrmöglichkeiten erstellt worden.

Entstanden war die Idee zu dieser Mitfahrbörse bei einem Mitgliederkongress 2022. Vorstandschef Matthias Tilmann hat bei der Vorstellung der neuen App schon hervorgehoben, dass Fans „kostengünstiger und umweltschonender“ zu den Zweitliga-Spielen der Schalker anreisen können.

S04 hofft auf weiterhin großes Interesse

Deshalb, so Alina Bolous, wünsche sich der Verein, dass das Interesse an dieser Mitfahrbörse groß bleibt: „Durch das Bilden von Fahrgemeinschaften kann man nachhaltig zu den Spielen des S04 anreisen, denn es ist besser, wenn fünf Leute in einem Auto fahren, anstatt jeweils alleine in einem Auto anzureisen. Hinzu kommt die soziale Komponente. Schalke-Fans kommen untereinander ins Gespräch und müssen nicht jeweils alleine zum Spiel fahren.“

Fans, die freie Plätze in ihren Fahrzeugen haben, können den Zeitpunkt, ihre Reiseroute und alle verfügbaren Sitzplätze in der App angeben, um Fahrten anzubieten. Über eine Suchfunktion haben andere Nutzer dann die Möglichkeit, geeignete Mitfahrgelegenheiten in ihrer Nähe zu finden. Dabei kann auch nach einem gewünschten Start- und Zielort – also beispielsweise der eigenen Heimatstadt – gesucht werden.

Über die Aufteilung der Fahrtkosten können sich die (Mit-) Fahrer verständigen und auch direkt über die App abwickeln. Wer möchte, kann eine Mitfahrgelegenheit auch gratis oder für einen symbolischen Wert wie Bratwurst oder Getränk im Stadion anbieten.

Für die Nutzung der App müssen Fans kein neues Konto erstellen, dazu reichen die Zugangsdaten für den Ticketshop oder den Schalke-Online-Store.

schalke04.de/mitfahrboerse/

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04