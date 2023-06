Schalke 04 schnappt sich Bryan Lasme - "bin sehr stolz"

Gelsenkirchen. Bryan Lasme kommt ablösefrei von Arminia Bielefeld zum FC Schalke 04. Sportdirektor André Hechelmann lobt den Stürmer.

Der FC Schalke 04 hat einen weiteren Spieler verpflichtet. Bryan Lasme kommt ablösefrei von Arminia Bielefeld. Der Stürmer hat einen Vertrag bis 2027 unterschrieben.

„Bryan bringt gerade für die Außenbahn eine sehr spannende Kombination mit: Bei 1,94 Meter Körpergröße sind sein Antritt und seine Geschwindigkeit außergewöhnlich. Er gibt uns noch mehr Variabilität im Offensivspiel“, sagt André Hechelmann, Sportdirektor des FC Schalke 04, in der Mitteilung des Klubs. „Dazu hat uns Bryan mit seinem Auftreten in den persönlichen Gesprächen absolut davon überzeugt, dass er sportlich und menschlich eine Bereicherung für unsere Mannschaft sein wird.“

Offiziell! Wie erwartet wechselt Bryan Lasme zu #S04. Vertrag bis 2027, ablösefrei. — Andreas Ernst (@AndiErnst) June 24, 2023

Schalke-Zugang Bryan Lasme: "Ich freue mich auf die Arbeit"

Bryan Lasme erklärt: „Der Wechsel zu Schalke ist ein großer Schritt in meiner Karriere, darauf bin ich sehr stolz. Ich freue mich auf die Arbeit mit meinen Mitspielern und dem Trainer-Team. Mein Ziel ist es, jeden Tag ein bisschen besser zu werden, um dabei zu helfen, unsere Ziele als Team zu erreichen.“

Lasme wechselte 2021 vom französischen Zweitligisten FC Sochaux nach Ostwestfalen. Dort absolvierte er 23 Spiele in der Bundesliga (zwei Tore), in der abgelaufenen Zweitligasaison traf er in 32 Spielen sieben Mal. Jetzt geht es auf Schalke weiter.

