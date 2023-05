Wahnsinn in Mainz! Wahnsinn in Dortmund! Schalke gewinnt Auswärts in der letzten Sekunde. Marius Bülter verwandelt einen Elfmeter in der 12. Minute der Nachspielzeit. Schalke steht zum ersten Mal seit dem achten Spieltag NICHT auf einem Abstiegsplatz. Jetzt geht es zum FC Bayern München. Unter welchen Bedingungen man sich in München was ausrechnen darf ? Schalke-Reporter Andi Ernst hat die Antworten! In Dortmund hofft man auf einen Sieg der Schalker, der Oberbürgermeister der Stadt bietet den Knappen sogar einen Platz im goldenen Buch der Stadt an. Für den BVB selbst zählt am Ende des Tages aber nur eines: In den letzten drei Spielen gilt es nach Möglichkeit neun Punkte holen. Ob die Dortmunder dazu in der Lage sind - BVB-Experte Christian Woop schätzt es ein. Moderiert wird die aktuelle Folge von Nils Halberscheidt

FC Schalke 04 1000 Schalker feiern vor Bayern-Spiel in München: So lief das Fan-Fest

München. Heute muss der FC Schalke 04 beim Bundesliga-Spitzenreiter FC Bayern München raus. Die mitgereisten S04-Fans färbten die Stadt blau-weiß.

München ist blau und weiß - an diesem Samstag galt das jedoch nicht wegen der Landesfarben, sondern wegen der Gäste aus Gelsenkirchen. Bis zu 10.000 Fans von FC Schalke 04 werden am Samstagnachmittag beim Auswärtsspiel gegen den FC Bayern München (15.30 Uhr) in der Allianz Arena erwartet – und schon seit dem Morgen tummeln sich Königsblaue überall in der bayrischen Landeshauptstadt. Dabei gab es vor dem Spiel sogar eine zentrale Anlaufstelle für Schalke-Fans: den Biergarten am Hofbräukeller.

Beim Fantreff der Isar-Schalker feierten rund 1000 Schalke-Fans und stimmten sich auf die Partie ein - das gab die Abteilung Schalker Fanbelange auf Twitter bekannt. An anderen Orten der Stadt waren ebenfalls gelegentliche blau-weiße Kleckse zu finden. „Schon um 10 Uhr standen hier die ersten blau-weißen vor verschlossenen Türen“, erzählt Fanclub-Mitglied Marc Stölting, der einer der Organisatoren des Fanfestes der Isar-Schalker ist. Los ging es um 11.04 Uhr. „Wir rechnen hier mit über 1000 Fans. Die Reihen sind voll“, so Stölting.

Schalker Fanclubs reisten sogar aus Bulgarien nach München

Und tatsächlich war der Andrang trotz des durchwachsenen Wetters mit Regenschauern groß. Knapp 100 Meter lange Schlangen bildeten sich an der Bier-Ausgabestelle. Auch die Stimmung war bei den Schalkern bestens. Immer wieder wurden Schalke-Lieder angestimmt, ja sogar die Blaskapelle des Biergartens spielte einige Schalke-Lieder, die lauthals mitgesungen wurden.

Tolle Einstimmung aufs Spiel - rund 1.000 #S04-Fans feiern beim Fantreff der Isar-Schalker im Biergarten des Hofbräukellers in München!🔵⚪️🍻 pic.twitter.com/K4dF7TMptU — S04 Fanbelange (@s04fanbelange) May 13, 2023

Dass die Veranstaltung so gut angenommen wird, macht die „Isar-Schalker“ stolz, wie Stölting erklärt: „Wir wollten einen Platz anbieten, an dem alle Schalke-Fans willkommen sind. Heute sind Fanclubs aus ganz Deutschland hier – ja sogar S04-Fans aus Bulgarien habe ich hier schon getroffen. Einfach verrückt, wie sich das alles entwickelt hat.“

Haben Sie schon in unseren WAZ-Podcast reingehört? In fußball inside gibt es jede Woche die neusten Infos zu unseren großen Revierklubs Borussia Dortmund, VfL Bochum, Schalke 04, MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen. Hören Sie jetzt die aktuelle Folge

Denn eigentlich hat das Fan-Fest klein angefangen. Seit rund zehn Jahren organisieren die „Isar-Schalker“ solche Veranstaltungen. „Anfangs waren wir noch bei in einem Lokal an den Theresienwiesen, aber der Wirt hatte irgendwann Schwierigkeiten, all die durstigen Schalker zu versorgen.“ Aus diesem Grund wurde das Fest in den vergangenen Jahren in die Muffathalle verlegt. Da dort allerdings an diesem Wochenende eine größere Theaterveranstaltung stattfindet, wurde der Biergarten am Hofbräukeller als Alternative ausgewählt.

Hoffen auf Schalke-Dusel gegen den FC Bayern

Einige Stunden vor dem Anpfiff hofften noch viele S04-Fans auf die Überraschung im Duell mit dem Rekordmeister. „Die Leute bringen so viel Energie mit, sind der 12 Mann. Das kann hoffentlich auch die Mannschaft anzünden“, sagt Stölting. Doch auch das Mitglied der Isar-Schalker weiß: „Zuletzt haben wir hier immer verloren. Es braucht schon viel Dusel – aber warum sollte es nicht auch mal Schalke-Dusel geben?“

Ganz schön voll hier - rund 1000 Schalke-Fans fanden sich im Biergarten des Hofbräukellers in München ein Foto: Haack/FFS

Der Verein und auch die Fans selbst fluteten die Sozialen Medien mit Fotos und Videos von dem blau-weißen Fantreffen. Es blieb zum Mittag jedoch ruhig: Die Polizei München informierte auf Twitter lediglich über "erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen". Im Biergarten gab es reichlich Folklore: Zu Weißbier, Brezel und Weißwurst spielte eine Blaskapelle für die Schalker Gäste das Steigerlied.

Eine traditionelle bayrische Blaskapelle spielte beim Fanfest der Schalker in München das Steigerlied. Foto: Haack/FFS

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Der FC Schalke 04 ist als Tabellenfünfzehnter nach München gereist und will gegen den klar favorisierten FC Bayern mutig auftreten - das betont auch Profi Tom Krauß im Interview. Ein Punktgewinn wäre für die Schalker, die sich aktuell noch immer im Abstiegskampf befinden, bei einem schweren Restprogramm enorm wertvoll - auch wenn sie damit dem Revierrivalen Borussia Dortmund im Meisterschaftsrennen in die Karten spielen würden. Der BVB muss heute gegen Gladbach (18.30 Uhr) nachlegen.

München ist aktuell soooo blau-weiß, unfassbar wie viele angereist sind 💙🤍 #S04 #FCBS04 pic.twitter.com/naawznCjCG — Mouh Kay (@mouh_kay) May 13, 2023

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04