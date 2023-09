Schalke 04: Reis muss schauen, ob es bei Terodde reicht

Gelsenkirchen/Essen. Schalke steht unter Druck. Das sagt Trainer Thomas Reis bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den 1. FC Magdeburg am Samstag.

Der Druck ist hoch beim schwach in die Zweitliga-Saison gestarteten FC Schalke 04 – am Samstag (20.30 Uhr/Sport 1 und Sky) kommt der 1. FC Magdeburg. Und die Gäste bringen rund 10.000 Fans mit. Bei den Fans des Gastgebern macht sich hingegen erster Unmut breit. Es wird also vermutlich ein emotionales Spiel - und eines das in mehrfacher Hinsicht ebenso spannend wie richtungsweisend für die Königsblauen wird.

Die unsicheren Schalker mit bislang nur vier Punkten treffen auf selbstbewusste Magdeburger mit bereits elf Punkte. Zudem spielen eim FCM zwei Ex-Schalker eine entscheidende Rolle: Jason Ceka (ein Tor, zwei Vorlagen) und Luca Schuler (vier Tore, eine Vorlage). Beide spielten in der Saison 2020/21 für Schalkes U23 in der Regionalliga West, bekamen aber keine dauerhafte Chance bei den Profis.

Die Schalke-PK vor dem Spiel gegen den FC Magdeburg zum Nachlesen

13.18 Uhr: Die PK ist beendet.

13.17 Uhr. Nun geht es um Tomas Kalas und dessen Debüt in Ulm. "Ich denke, dass wir gesehen haben, welche Qualitäten er für die Mannschaft mitbringen kann", sagt Reis. Der Tscheche sei aber noch nicht bei 100 Prozent.

13.15 Uhr: Ist Dominick Drexler schon ein Thema für Magdeburg? "Heute hat er voll mittrainiert", sagt Reis. "Ob es für den Kader oder die Anfangsformation reicht, werden wir sehen."

13.14 Uhr: Nun geht es um die Kritik, Reis organisiere zu lange Busfahrten. Schalke musste zuletzt nach Ulm reisen. "Keine Ahnung, wer das gesagt hat, aber das war nicht das Thema in der Mannschaft", sagt der 49-Jährige.

13.13 Uhr: Wolfgang Seguin, Vater von Paul Seguin, meckerte zuletzt über Reis' Aufstellung. "Väter wollen immer das Beste für den Einzelnen. Das finde ich in Ordnung."

13.12 Uhr: Der Trainer freut sich auf die Kulisse: "Magdeburg hat auswärts einen sehr guten Support. Das wird vielleicht das lauteste Spiel in dieser Saison."

13.11 Uhr: Reis sieht den Gegner als sehr variabel. "Magdeburg spielt sehr mutig, sehr risikobehaftet, hat ein gutes Umschaltspiel. Sie wollen schnell in die Spitze spielen, spielen sehr selten lang", erklärt der S04-Trainer.

13.09 Uhr: Bryan Lasme und Kenan Karaman sind noch kein Thema für das Spiel gegen Magdeburg und beim FC St. Pauli. Eine Rückkehr steht aber bevor. "Ich rede von Tagen und nicht von Wochen", sagt Thomas Reis.

13.07 Uhr: Sebastian Polter hat seine Torgefahr in dieser Saison noch nicht nachgewiesen. Reis sagt, dass sein Profi immer Bock hat.

13.04 Uhr:Es geht um die Zitate von Teammanager Gerald Asamoah, der sich unter der Woche gegen Halligalli-Fußball aussprach und Kompaktheit einforderte. Reis sah die Aussagen aus dem Zusammenhang gerissen und spricht von Magdeburg als schwierigen Gegner.

13.02 Uhr: Zunächst geht es ums Personal. Simon Terodde trainierte zuletzt individuell. "Muss man schauen, ob es reichen wird", sagt Trainer Thomas Reis. Dominick Drexler ist zurück im Mannschaftstraining. Ralf Fährmann fehlt gegen Magdeburg aufgrund Achillessehnenproblemen.

