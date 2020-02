Schalke 04 nach Rassismus-Eklat zu Geldstrafe verurteilt

Gelsenkirchen. Der DFB hat den FC Schalke 04 wegen „unsportlichen Verhaltens“ verurteilt und damit auf rassistische Äußerungen gegen Torunarigha reagiert.

Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 wurde vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wegen „unsportlichen Verhaltens“ seiner Anhänger in der DFB-Pokal-Partie gegen Hertha BSC (3:2 n.V.) zu einer Geldstrafe in Höhe von 50.000 Euro verurteilt.

Beim Gastspiel der Berliner in Gelsenkirchen hatte der Hertha-Verteidiger Jordan Torunarigha von rassistischen Aussagen und Lauten von den Tribünen gegen ihn berichtet. Noch während des Spiels brach er wegen dieser Anfeindungen in Tränen aus. „Ich bin in Chemnitz geboren, habe das alles schon in der Jugendzeit durchlebt. Meine Eltern wurden beleidigt. Deshalb wühlt mich so eine Situation wie auf Schalke so auf und deshalb habe ich so emotional reagiert“, schrieb der 22-jährige, der inzwischen Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt hat, nach dem Vorfall bei Instagram.

Die Schalker Verantwortlichen betonten stets, diese Hinweise sehr ernst zu nehmen. Die Ermittlungen in diesem Fall laufen noch. Hinweise können weiterhin über die Anlaufstelle der #stehauf-Initiative eingereicht werden.

Schalke 04 darf einen Teil der Strafe in Projekte gegen Rassismus investieren

Auf Antrag von Schalke 04 darf ein Teilbetrag der Strafe für ein Projekt im Kampf gegen Rassismus verwendet werden. Wie der DFB bestätigt, werden diesbezüglich 16.000 Euro in die Durchführung von „Qualifizierungsworkshops“ investiert, in denen der Umgang mit Rassismus und Diskriminierung zusammen mit Fans erarbeitet werden soll.

„Sinn machen Kampagnen, Aktionswochen und permanenten Angebote wie die Anlaufstelle nur dann, wenn sie auch genutzt werden. Erfreulicherweise zeigt sich, dass dieses System auf Schalke funktioniert“, wird der Vorstand von Königsblau in einer Pressemitteilung zitiert. „Die Akzeptanz der Anlaufstelle belegt: Die S04-Fans schauen bei diskriminierenden Vorfällen nicht weg, sondern greifen ein. Darüber freuen wir uns sehr, sind aber auch froh, dass die wenigen Meldungen von Leitbildverstößen oder anderen Vergehen implizieren, dass es sich um Einzelfälle handelt.“

Die Gelsenkirchener haben das Strafmaß akzeptiert. Das Urteil ist damit rechtskräftig.