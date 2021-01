Schalke 04 löst Vertrag mit Talent Nick Taitague auf

Gelsenkirchen. Schalke 04 und Nick Taitague gehen vorzeitig getrennte Wege. Der Kontrakt mit dem Mittelfeld-Spieler wurde aufgelöst.

Kurz nach dem Jahreswechsel tut sich weiter etwas beim Personal des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04. Wie der Klub am Samstagmorgen (02. Januar) bekanntgegeben hat, wird Nick Taitague Schalke vorzeitig verlassen.

Ursprünglich stand der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler noch bis vom 30. Juni 2021 unter Vertrag. Nun verlässt der US-Amerikaner Schalke 04 ein gutes halbes Jahr vorher und kann sich einen neuen Verein suchen.

Personal-Update: Der #S04 und Nick #Taitague haben den Lizenzspielervertrag vorzeitig aufgelöst.



Wir wünschen dir alles Gute für deine weitere Zukunft, Nick! — FC Schalke 04 (@s04) January 2, 2021

Taitague wechselte von Richmond nach Schalke

Anfang 2017 war Taitague vom FC Richmond in die U19 der Königsblauen gewechselt. Auch wegen Verletzungen hatte der Nachwuchsmann den Schritt in den Erwachsenenbereich nicht geschafft. Für die U23 kam er seit Juli 2018 nur auf 13 Einsätze.

Auswirkungen auf die Profimannschaft, die am Samstagabend bei Hertha BSC (18.30 Uhr/Sky) ihren ersten Sieg in der Bundesliga nach 29 Partien ohne Erfolg einfahren möchte, hat die Vertragsauflösung nicht. Für die Lizenzspielermannschaft kam Taitague nicht ein einziges Mal zu Einsatz. Der Verein schrieb in einer Mitteilung, dass man Taitague für seine private und fußballerische Zukunft alle Gute wünsche.

Schalke holte Co-Trainer Widmayer und Sead Kolasinac

Es ist die dritte Personalmeldung von Schalke 04 innerhalb von drei Tagen. An Neujahr gab der Klub die Verpflichtung von Rainer Widmayer bekannt, der Co-Trainer unter Christian Gross werden wird. An Silvester präsentierte Schalke seinen Fans die Rückkehr von Linksverteidiger und Publikumsliebling Sead Kolasinac, der bis zum Saisonende vom FC Arsenal ausgeliehen wird. (fs)