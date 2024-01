Essen. Der FC Schalke 04 spielte heute beim 1. FC Kaiserslautern. Anstoß ist um 18:30 Uhr. Wir erklären, wie Sie das Spiel live im TV sehen können.

Der Start in das neue Jahr und die Rückrunde ging für den FC Schalke 04 in die Hose. Gegen den Aufstiegskandidaten Hamburger SV kassierte S04 am vergangenen Wochenende eine 0:2-Heimniederlage. Wer über den Jahreswechsel noch von einer Aufholjagd geträumt hatte, wurde auf den Boden der Tatsachen gebracht. Schalke muss den Blick wieder nach unten richten. Die Abstiegsplätze sind nur drei Punkte entfernt.

Heute muss Schalke beim 1. FC Kaiserslautern antreten. Anstoß am Betzenberg ist um 18:30 Uhr. Es wird ein Kellerduell mit einem besonderen Rahmen. „Das fühlt sich wie ein Pokalspiel für uns an. Rund 50 000 Menschen im Stadion werden gegen uns sein. Das muss einem doch Energie geben“, sagte Schalke-Trainer Karel Geraerts am Mittwoch. Bei Lautern steht sein Schalker Vor-Vorgänger Dimitrios Grammozis nach wenigen Spielen als Trainer schon wieder arg unter Druck. Was er vor dem Wiedersehen mit S04 sagt, lesen Sie hier in unserem exklusiven Interview.

Dimitrios Grammozis trifft heute mit Kaiserslautern auf Ex-Klub Schalke 04. Foto: Swen Pförtner / DPA Images

FC Schalke 04 beim 1. FC Kaiserslautern heute live: Die Infos zum Spiel

Begegnung: 1. FC Kaiserslautern - FC Schalke 04

Datum: Freitag, 26.01.2024

Anstoß: 18.30 Uhr

Ort: Fritz-Walter-Stadion (Kaiserslautern)

Wettbewerb: 2. Bundesliga

Übertragung: Sky

1. FC Kaiserslautern - FC Schalke 04 heute live im TV und Stream sehen

Die wichtigste Info für alle Fans von Schalke 04 und dem 1. FC Kaiserslautern: Das Spiel der Königsblauen wird heute nicht live im Free-TV zu sehen sein. Es bleibt das traditionelle Zuhause der 2. Liga: der Bezahlsender Sky. Kommentator ist Oliver Seidler, Moderator Thomas Wagner.

Das Abo bei dem Münchener Bezahlsender ist auch das einzige, das benötigt wird für eine vollständige Schalke-Versorgung. Ein DAZN-Abo, das in der Bundesliga benötigt wurde, ist nicht mehr nötig. Egal, ob Schalke am Freitag, Samstag oder Sonntag gezeigt wird: Sky überträgt.

FC Schalke 04 beim 1. FC Kaiserslautern heute live im Stream sehen

Auch im Live-Stream wird das Zweitligaspiel von Schalke 04 in Kaiserslautern heute live zu sehen sein, allerdings ebenfalls nicht kostenfrei. Den Stream gibt es nämlich nur bei Sky. Wow (ehemals Sky Ticket) ist hier die erste Anlaufstelle. Verfügbar ist der Stream von Wow für alle Abonnenten des Senders. Sie können ihr komplettes Programm neben der linearen Übertragung im TV mit der passenden Wow-App auch online im Stream schauen.

Verfügbar ist die Wow-App für allen gängigen Desktop-PCs, Laptops, Smartphones und Tablets zum Beispiel im Apple-Store oder Google-Play-Store.

Schalke 04 – Mehr News und Hintergründe:

FC Schalke 04 beim 1. FC Kaiserslautern heute im Live-Ticker

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel von Schalke 04 beim 1. FC Kaiserslautern heute live im Stadion, im TV oder per Stream zu verfolgen, der kann auf unseren Live-Ticker zurückgreifen. Hier gibt es das Spiel 1. FC Kaiserslautern - FC Schalke 04 im Live-Ticker.

Im Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch heute allen anderen Spielen und den wichtigsten Fußball-Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zu Schalke heute beim 1. FC Kaiserslautern gibt es auch auf unserem Portal.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04