Schalke 04 holt TV-Moderatorin als neue Medien-Chefin

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 schafft einen neuen Posten: Fernsehjournalistin Daniela Fuß-Ulbing hat den Bereich Medien und Kommunikation übernommen.

Bundesliga-Schlusslicht Schalke 04 hat am Montag die Fernsehjournalistin Daniela Fuß-Ulbing als neue "Leiterin der Stabsstelle Kommunikation" vorgestellt. Die 51-Jährige werde sich künftig hauptverantwortlich um die Bereiche Sportkommunikation, Unternehmenskommunikation sowie TV Produktion, Vermarktung und Club Media in der Stabsstelle Kommunikation kümmern.

Daniela Fuß-Ulbing moderierte von 2001 bis 2017 die Sendung „Hattrick – die 2. Bundesliga“. Foto: dsf

Daniela Fuß-Ulbing moderierte die Sendung "Hattrick"

Fuß-Ulbing bekleidet diesen Posten bereits seit dem 1. Februar 2021. Warum die Personalie erst acht Tage später vermeldet wurde, geht aus der Pressemitteilung des akut abstiegsbedrohten Erstligisten nicht hervor. Als "Leiter Sportkommunikation" war Marc Siekmann im vergangenen Sommer geholt worden. Dem Verein bleibt der 28-Jährige auch nach der Vertragsunterschrift von Fuß-Ulbing erhalten.

Personal-Update bei #S04: Daniela Ulbing leitet seit 1. Februar die „Stabsstelle Kommunikation“, in der alle „Aktivitäten“ gebündelt werden. Sie steht damit zum Beispiel über @siekmann_m. — Andreas Ernst (@AndiErnst) February 8, 2021

Die ausgebildete Journalistin war von 1994 an als Moderatorin und Redakteurin unter anderem für RTL, ProSieben und Sport1 tätig. Bei dem Münchner Sportsender hatte sie von 2001 bis 2017 die Sendung „Hattrick – die 2. Bundesliga“ moderiert und war als Field Reporterin in den Bundesligastadien aktiv. Seit 2014 arbeitet die 51-Jährige parallel dazu als Projektleiterin im Bereich Sportkommunikation unter anderem für Sky Deutschland und Klitschko Ventures.

In der am Montag veröffentlichten Mitteilung der Gelsenkirchener wird sie wie folgt zitiert: „Schalke ist mit seinem Mythos und seiner einzigartigen Fankultur ein sehr emotionaler Verein. Ich freue mich, gemeinsam mit meinen Kollegen für Schalke neue Impulse setzen zu können. Eine Herausforderung, die ich gerne annehme“, so Fuß-Ulbing.