Schalke 04 holt Rainer Widmayer als Co-Trainer

Gelsenkirchen. Noch ein Co-Trainer für den Fußball-Bundesligisten Schalke 04: Rainer Widmayer assistiert bis zum Saisonende Christian Gross.

Unterstützung für Schalkes neuen Trainer Christian Gross: Rainer Widmayer ist ab sofort einer seiner Assistenten. Widmayer erhält einen Vertrag bis zum Saisonende. Damit erhöht sich die Zahl der Co-Trainer auf vier: Onur Cinel, Matthias Kreutzer und Ex-Profi Naldo bleiben. Für Cinel und Naldo ist das ein Rückschritt. Sie hatten unter Gross‘ Vorgänger Manuel Baum zum engsten Zirkel gehört.

„Rainer Widmayer wird das Trainer-Team mit seiner Erfahrung und seiner fachlichen Qualifikation perfekt ergänzen. Er war selbst Profi, arbeitet nun seit über zehn Jahren sehr erfolgreich als Co-Trainer in der Bundesliga und hat dabei schwierige Situationen gemeistert. Genau diese Kombination wird uns weiterbringen“, sagte Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider, der mit Widmayer bereits beim VfB Stuttgart zusammengearbeitet hatte – genau wie mit Gross. Auffällig ist, dass sich Schneider aktuell zunächst bei alten Bekannten umschaut, wenn er Stellen zu besetzen hat. Den inzwischen wieder gefeuerten Sommer-Zugang Vedad Ibisevic kannte er ebenso aus Stuttgarter Zeiten wie Winter-Zugang Sead Kolasinac.

Rainer Widmayer: Unter Balakov in St. Gallen

Widmayer war schon im Sommer 2019 im Gespräch. Als Profi lief er für den SSV Ulm und die SpVgg Ludwigsburg auf – als Assistenztrainer arbeitete er unter Krassimir Balakov beim FC St. Gallen und die Grashoppers Zürich in der Schweiz sowie in Deutschland bei Hertha BSC, der TSG Hoffenheim und zu drei verschiedenen Zeitpunkten in Stuttgart.

Mit Christian Gross arbeitete Widmayer nicht zusammen. Er wurde im Dezember 2009 gemeinsam mit Gross‘ Vorgänger Markus Babbel beurlaubt. Mit Babbel arbeitete der 53-Jährige in Stuttgart, Berlin und Hoffenheim zusammen. Zusätzlich assistierte er bei der Hertha Pal Dardai.

Sein erstes Spiel nun führt in die Hauptstadt. Am Samstag (18.30 Uhr/Sky) versucht Schalke, die schwarze Serie zu beenden: 29 Liga-Spiele in Folge hat S04 nicht gewonnen.