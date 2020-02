Schalke 04 gibt nach Verletzung von Ozan Kabak Entwarnung

Gelsenkirchen. Gegen Paderborn musste Ozan Kabak angeschlagen vom Feld. Eine MRT-Untersuchung lieferte nun Ergebnisse über die Schwere der Verletzung.

Fußball-Bundesligist Schalke 04 hat nach der Verletzung von Ozan Kabak Entwarnung gegeben. Wie die Gelsenkirchener am Montagnachmittag offiziell bekannt gegeben haben, hat sich der Innenverteidiger eine Zerrung im rechten Oberschenkel zugezogen. Das ergab eine MRT-Untersuchung.

Wann der 19-jährige Türke wieder ins Training einsteigen kann, wird sich im Laufe der Woche herausstellen, heißt es in einer Meldung des Vereins. Ein Einsatz gegen den FSV Mainz 05 am kommenden Sonntag (18.00 Uhr/Sky) scheint somit nicht ausgeschlossen.

Ozan Kabak musste gegen Paderborn verletzt ausgewechselt werden

Beim 1:1 gegen des SC Paderborn am vergangenen Samstag musste Kabak nach Beschwerden am Oberschenkel schon nach rund einer Stunde vom Feld. Für Ihn kam Jean-Clair Todibo in die Partie.

Nach Spielende befürchtete Trainer David Wagner noch eine Verletzungspause von bis zu vier Wochen, was die ohnehin schon gebeutelten Schalker schwer getroffen hätte. In Salif Sane (Riss des Außenmeniskus) und Benjamin Stambouli (Bruch des Fußwurzelknochens) fehlen dem Tabellensechsten der Bundesliga bereits zwei Innenverteidiger.

Nach Verletzungsproblemen zu Saisonbeginn ist der 1,86-Meter-Mann unter Trainer David Wagner seit November gesetzt. In insgesamt 18 Pflichtspielen für Königsblau erzielte Kabak drei Treffer und bereitete ein weiteres Tor vor.