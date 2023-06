Schalke 04: Generalprobe gegen Derbyheld Lars Unnerstall

Gelsenkirchen. Schalke absolviert das finale Testspiel vor dem Ligastart gegen Twente Enschede mit Derbyheld Lars Unnerstall. Ab Montag gibt es die Tickets.

Er trägt schon lange nicht mehr das Trikot des FC Schalke 04, doch bald kehrt er wieder in die Arena zurück: Torhüter Lars Unnerstall, von 2009 bis 2014 bei S04 unter Vertrag, absolviert am 22. Juli ein Testspiel mit seinem Klub Twente Enschede gegen Schalke. Für Schalke ist es die Generalprobe vor dem Auftakt in die Saison der 2. Bundesliga.

Zuletzt hatte der 32-jährige Unnerstall, der 2012 beim BVB den Derbysieg rette, sich mit Wohlwollen an seine Schalker Zeit erinnert. „Ich habe dort eine super Zeit gehabt. Vor allem an die Spiele, in denen ich zum Einsatz kam, erinnere ich mich sehr gerne. Der Derbysieg gegen den BVB bleibt unvergesslich oder die Champions-League-Spiele, die ich machen durfte. Da habe ich sechs Jahre lang gespielt und meine ersten Schritte im Profifußball gemacht. Ich habe dort sehr viel gelernt für meine spätere Laufbahn.“

Schalke und Tente freundschaftlich verbunden

Twente sicherte sich jüngst das Startrecht für die Conference League und startet bald die Vorbereitung unter dem neuen Trainer Joseph Oosting. Wichtig für Schalke-Fans, die beim finalen Test dabei sein wollen: Der Ticketverkauf startet voraussichtlich schon an diesem Montag (26. Juni) ab 10 Uhr (auf der Geschäftsstelle oder online auf tickets.schalke04.de). Schalke wirbt gegen den in Freundschaft verbundenen Gegner mit „gesonderten, fanfreundlichen Preiskategorien“. Zwischen 20 und 5 Euro kostet das Ticket.

Schalke und Twente - das ist eine Freundschaft. Mittlerweile geht die Verbundenheit der beiden Klubs weit über gegenseitige Heimspielbesuche hinaus. Die Fan-Gruppierungen feierten gemeinsame Feste, fuhren miteinander zu Auswärtsspielen und besuchten sich auf den Saisoneröffnungsfeiern.

Die Niederländer beendeten die zurückliegende Saison in der Eredivisie auf dem fünften Platz. Das letzte Pflichtspiel liegt zwar bereits mehr als elf Jahre zurück – 2012 setzte sich Schalke nach einer 0:1-Hinspielniederlage im Europa-League-Achtelfinale zu Hause mit 4:1 durch -, doch 2015, 2019 und 2022 kam es zu Freundschaftsspielen. Zu den letzten beiden Duellen begleiteten über 3000 Schalker die Mannschaft nach Enschede.

