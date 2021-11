Schalke 04 gegen SV Sandhausen live im TV und Live-Stream:  Alles zur Übertragung der 2. Bundesliga

Gelsenkirchen. Schalke 04 empfängt den SV Sandhausen. Wir erklären, wo das Spiel heute live im TV und Stream übertragen wird.

Es zeigte sich in jüngster Zeit deutlich, woran es beim FC Schalke 04 hadert: Zu wenig Kombinationen, zu wenig Chancen, zu wenig Tore - Schalke hat ein Offensiv-Problem. Und das ausgerechnet vor dem Heimspiel gegen den SV Sandhausen am Samstag, in das Schalke als klarer Favorit geht.

Der FC Schalke 04 ist durch das 1:1 gegen Werder Bremen auf den siebten Tabellenrang der 2. Fußball-Bundesliga abgerutscht. Nun muss Schalke gegen den Tabellenvorletzten SV Sandhausen in die Erfolgsspur zurückkehren.

Schalke 04 gegen SV Sandhausen live

Esläuft derzeit nicht auf Schalke. Durch ein 0:1 beim Drittligisten 1860 München schieden die Schalker in der 2. Runde aus dem DFB-Pokal aus. Drei Tage später folge eine 0:1-Pleite beim 1. FC Heidenheim. Besser machen konnten es die Königsblauen auch gegen Darmstadt 98 nicht (2:4) und auch das 1:1 gegen Werder war eine Enttäuschung nach einem späten Elfmeter-Gegentreffer.

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und dem SV Sandhausen live im TV und Live-Stream sehen können.

Schalke 04 gegen SV Sandhausen: Wichtigste Infos zum Spiel

Begegnung: FC Schalke 04 gegen SV Sandhausen

Datum: 27.11.2021

Anstoß: 13.30 Uhr

Ort: Veltins-Arena, Gelsenkirchen

Wettbewerb: 2. Bundesliga

Schalke 04 gegen SV Sandhausen live im TV: Hier wird die 2. Bundesliga übertragen

Nach aktuellem Stand dürfen über 56.000 Zuschauer dem Spiel in der Veltins-Arena beiwohnen, wenn die Königsblauen gegen den SV Sandhausen spielen. Es gilt die 2G-Regel. Für alle anderen Fans bleibt die Übertragung im TV. Denn das Spiel zwischen Schalke und Sandhausen wird wie gewohnt live übertragen. Doch vor jedem Spieltag stellen sich die Fans die gleichen Fragen: Wo genau wird das Spiel meines Lieblingsteams übertragen? Champions League, Europa League, Conference League, Bundesliga, 2. Bundesliga, DFB-Pokal – die Rechte-Situation ist inzwischen bei allen Wettbewerben verschieden. Nicht leicht, da den Überblick zu behalten.

Was die 2. Bundesliga angeht, ist es allerdings relativ simpel. Denn der Pay-TV-Sender Sky hat alle Zweitligaspiele live im Programm, egal zu welcher Anstoßzeit. Heißt: Auch Schalke gegen Sandhausen wird live im TV bei Sky zu sehen sein. Preise und Pakete entnehmen Sie am besten der Homepage des Senders. Beginn der Übertragung bei ist um 13 Uhr – also eine halbe Stunde vor dem Anpfiff in Gelsenkirchen. Neben der Option, das Spiel der Schalker im Einzelspiel zu schauen, haben Sie auch die Möglichkeit, Schalke gegen Sandhausen und die anderen 13.30-Uhr-Spiele in der Konferenz zu schauen. Möglich ist das auf dem Sender Sky Bundesliga 1 HD. Im Free-TV wird das Spiel nicht übertragen. Der Sender Sport1 zeigt im Free-TV lediglich das Samstagsspiel mit der Anstoßzeit 20.30 Uhr - in dieser Woche also Werder Bremen gegen Holstein Kiel.

Schalke 04 gegen Sandhausen im Live-Stream: So geht’s

Beim Pay-TV-Anbieter Sky haben Fans zudem die Option, das Spiel zwischen Schalke und Sandhausen im Live-Stream zu sehen. So können Abonnenten des Bundesliga-Pakets per Sky-Go ganz bequem auch auf ihren mobilen Geräten schauen. Alles, was Sie dazu benötigen, ist die Sky-Go-App, die kostenlos in allen gängigen Stores zum Download bereitsteht (zum Beispiel Apple-Store, Google-Play-Store).

Schalke 04 gegen SV Sandhausen im Live-Ticker

Wer es weder ins Stadion noch vor den Fernseher schafft, der kann das Spiel am Samstag auch in unserem Live-Ticker verfolgen . Schon ab 13 Uhr werden die neuesten Infos rund um die Partie geliefert. (fs)

