Schalke 04 gegen Hertha BSC - der Abstiegskrimi heute live im Ticker

Schalke 04 hat das Momentum verloren. Nach acht Spielen ohne Pleite hat es gegen Hoffenheim nun die zweite Niederlage in Folge gegeben. S04 steht auf dem letzten Platz, spielt aber nun Zuhause gegen Hertha BSC. Ein echter Abstiegskracher! Außerdem erzählt MSV-Experte Dirk Retzlaff, wie es zur Trennung von Hauptsponsor Schauinsland-Reisen gekommen ist.

Fußball inside - Der Experten-Talk: S04 und MSV: Sehen so Absteiger aus?

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 empfängt heute Hertha BSC. Es ist ein Duell ums Überleben. Verfolgen Sie das Spiel live in unserem Ticker.

Was für ein Kracher, was für ein Krimi. Der Tabellenletzte Schalke 04 empfängt heute den Siebzehnten Hertha BSC. Das Bundesliga-Kellerduell live in unserem Ticker.

Thomas Reis, Trainer des FC Schalke 04. Foto: firo

Schalkes Trainer Thomas Reis hat seine Mannschaft vor dem Abstiegsduell mit Hertha BSC bei aller geforderten Einsatzbereitschaft und Härte auch zu Cleverness angehalten. „Wir müssen hart sein, aber trotzdem bewusst und das Risiko in vielen Situationen möglichst minimieren“, sagte der 49-Jährige.

Dauert zwar noch etwas bis zum Anpfiff, aber: SPIELTAG! #S04 #S04BSC — Andreas Ernst (@AndiErnst) April 14, 2023

Berlins Führungsspieler Kevin-Prince Boateng hatte vor der Partie an diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN) sogar von einem Platzverweis gesprochen. „Wir sind im Abstiegskampf, wir sind nicht hier, um schön zu spielen oder den Fuß wegzuziehen. Wenn das nah an der Roten Karte ist, dann ist das so. Wir sind hier, um zu kämpfen“, hatte der 36 Jahre alte frühere Schalker gesagt.

