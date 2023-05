Schalke 04 gegen FSV Mainz heute live im TV und im Stream: Alles zur Übertragung des Spiels

Gelsenkirchen. Schalke 04 spielt heute um 20.30 Uhr in der Bundesliga gegen den FSV Mainz 05. Wir erklären, wo das Spiel live in TV und Stream übertragen wird.

Nun kommt es auf jeden Punkt an: Der FC Schalke 04 startet komplett emotionalisiert in den Endspurt der Fußball-Bundesliga. Nach dem späten 2:1-Erfolg gegen Werder Bremen glauben die Königsblauen wieder an den Klassenerhalt. Doch vier Spieltage vor dem Ende der Saison steht fest: Die Schalker werden es wohl nur schaffen, wenn sie auch auswärts einen Überraschungserfolg feiern. An diesem Freitag bietet sich beim FSV Mainz 05 die Gelegenheit.

Schalke-Trainer Thomas Reis hofft beim Spiel in Mainz auf Skarke und Brunner

Zum Personal: Es ist davon auszugehen, dass der zuletzt verletzte Cedric Brunner als Rechtsverteidiger beginnen wird und dort den formschwachen Henning Matriciani ersetzt, auch Tim Skarke ist nach seiner Fußblessur zurück. Auch in der Innenverteidigung deuten sich Änderungen an – denn Sepp van den Berg drängt in die erste Elf. Maya Yoshida oder Marcin Kaminski droht ein Platz auf der Bank. Auf Moritz Jenz müssen die Schalker vorerst noch verzichten. Schauen müssen die Schalker zudem auf die Gelben Karten. Gleich fünf Akteure müssen bei der nächsten Verwarnung aussetzen.

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und dem FSV Mainz 05 heute live im TV und Live-Stream sehen können.

Schalke 04 gegen Mainz 05: Alle Infos zum Spiel heute

Begegnung: FSV Mainz 05 - FC Schalke 04

Datum: Freitag, 05.05.2023

Anstoß: 20.30 Uhr

Ort: Mewa Arena (Mainz)

Wettbewerb: 1. Bundesliga

Übertragung: DAZN

FC Schalke 04 gegen Mainz 05 heute live im TV sehen

Die wichtigste Info für alle Fans von Schalke und Mainz 05: Das Bundesligaspiel wird nicht live im Free-TV zu sehen sein, auch nicht auf Sky, wo ein Großteil der Bundesliga läuft. Nein, freitags ist der Streamingdienst DAZN der übertragende Sender. Moderator bei DAZN ist Lukas Schönmüller, als Kommentator dabei ist Uli Hebel und Experte ist Tim Borowski. Die Vorberichte beginnen ab 19:45 Uhr, Anpfiff ist um 20:30 Uhr

Es ist übrigens ein historischer Freitagabend: DAZN zeigt gleich zwei Spiele, denn zeitgleich spielt ja auch noch Bayer Leverkusen gegen den 1. FC Köln. Somit gibt es erstmals eine Konferenz-Schaltung. Beide Partien werden auch einzeln übertragen.

FC Schalke 04 gegen Mainz 05 heute im Live-Ticker

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel heute live im Stadion, im TV oder per Stream zu verfolgen, der kann auf unseren Live-Ticker zurückgreifen. Hier gibt das Spiel Schalke gegen Mainz 05 im Live-Ticker.

Im Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch heute allen anderen Spielen und den wichtigsten Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zu Schalke gegen Mainz gibt es auch auf unserem Portal.

