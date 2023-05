Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt live im TV und im Stream: Alles zur Übertragung der Bundesliga

So spannend war die Bundesliga schon ewig nicht mehr. Und der Ruhrpott ist mittendrin. Zwei Spieltage vor dem Ende, kann und will Borussia Dortmund noch Meister werden, während Schalke und Bochum um den Klassenerhalt kämpfen. Unsere Experten, Sportchef Sebastian Weßling und Schalke-Reporter Andreas Ernst, liefern zusammen mit Moderator Timo Düngen alles Wissenswerte zum Ligaendspurt und klären die wichtigsten Fragen. Viel Spaß!

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 spielt am Samstag um 15.30 Uhr in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt. Wir erklären, wo das Spiel live übertragen wird.

Der FC Schalke 04 ist in dieser Saiosn schon so oft gefallen und wieder aufgestanden - warum nicht auch jetzt wieder? Am Samstag trifft S04 auf Eintracht Frankfurt. Trotz der jüngsten 0:6-Pleite bei den Bayern hofft man auf Schalke auf den Klassenerhalt. Mit drei Siegen aus den letzten fünf Spielen hat man sich eine gute Ausgangssituation geschaffen. Ausschlaggebend könnte allerdings am Ende die Tordifferenz sein. Die ist deutlich schlechter als beim Konkurrenten VfB Stuttgart.

Es wird vor dem Spiel ein Highlight für alle Schalke-Anhänger geben: Die Nordkurve Gelsenkirchen möchte ein "Zeichen der Geschlossenheit" setzen und die Veltins Arena beim letzten Heimspiel in den Vereinsfarben erstrahlen lassen.

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und Eintracht Frankfurt am Samstag live im TV und im Live-Stream sehen können.

FC Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt: Alle Infos zum Spiel

Begegnung: FC Schalke 04 - Eintracht Frankfurt

- Eintracht Frankfurt Datum: Samstag, 20.05.2023

Anstoß: 15.30 Uhr

Ort: Veltins-Arena (Gelsenkirchen)

Wettbewerb: 1. Bundesliga

Übertragender Sender: Sky

FC Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt live im TV sehen

Die wichtigste Info für alle Fans von Schalke und Eintracht Frankfurt: Das Bundesligaspiel wird nicht live im Free-TV zu sehen sein. Dafür im traditionellen Zuhause des Samstag-Fußballs: auf Sky. Spielbeginn ist heute um 15.30 Uhr, die Sky-Übertragung beginnt um 15.15 Uhr. Ab 14 Uhr überträgt Sky allerdings schon.

FC Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt live im Stream sehen

Auch im Live-Stream wird das Bundesligaspiel zwischen Schalke und Eintracht Frankfurt live zu sehen sein, allerdings ebenfalls nicht kostenfrei. Den Stream gibt es nämlich nur bei Sky. Sky-Go ist hier die erste Anlaufstelle. Verfügbar ist der Stream von SkyGo für alle Abonnenten des Senders. Sie können ihr komplettes Programm neben der linearen Übertragung im TV mit der passenden Sky-Go-App auch online im Stream schauen.

Verfügbar ist die Sky-Go-App für allen gängigen Desktop-PCs, Laptops, Smartphones und Tablets zum Beispiel im Apple-Store oder Google-Play-Store.

FC Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt im Live-Ticker

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel live im Stadion, im TV oder per Stream zu verfolgen, der kann auf unseren Live-Ticker zurückgreifen. Hier gibt das Spiel Schalke gegen Eintracht Frankfurt im Live-Ticker.

Im Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch heute allen anderen Spielen und den wichtigsten Fußball-Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zu Schalke gegen Eintracht Frankfurt gibt es auch auf unserem Portal.

