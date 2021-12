Schalke 04 gegen 1. FC Nürnberg live im TV und Live-Stream sehen: Alles zur Übertragung der 2. Bundesliga

Gelsenkirchen. Mit einem Sieg gegen Nürnberg könnte Schalke heute auf den Relegationsplatz springen. Hier ist das Spiel live im TV und Stream zu sehen.

Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 muss auch an diesem Freitag gegen den 1. FC Nürnberg noch auf Chefcoach Dimitrios Grammozis verzichten. Der 43-Jährige befindet sich aufgrund seiner Corona-Infektion weiterhin in häuslicher Quarantäne.

Trotz einiger Rückschläge liegen die Schalker als Tabellen-Achter nach 16 Spieltagen nur drei Zähler hinter den Aufstiegsrängen. Gegen den Fünften Nürnberg sieht Grammozis sein Team dennoch unter Druck: "Wir haben gegen die Top-Teams sicher zu wenig gepunktet. Da ist die Bilanz ausbaufähig." Die Mannschaft von Trainer Grammozis könnte mit einem Heimsieg an den Franken vorbeiziehen und sogar auf den Relegationsplatz klettern.

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel zwischen Schalke und Nürnberg an diesem Freitag live im TV und Live-Stream sehen können.

Schalke 04 gegen 1. FC Nürnberg heute: Alle Infos zum Spiel

Begegnung: FC Schalke 04 gegen 1. FC Nürnberg

Datum: 10.12.2021

Anstoß: 18.30 Uhr

Ort: Veltins-Arena, Gelsenkirchen

Wettbewerb: 2. Bundesliga

Schalke 04 gegen 1. FC Nürnberg heute live im TV sehen: So wird die 2. Bundesliga übertragen

15.000 Zuschauer dürfen in der Schalker Veltins-Arena live dabei sein, wenn die Königsblauen gegen den 1. FC Nürnberg spielen. Für alle anderen Fans bleibt die Übertragung im TV. Denn das Spiel zwischen Schalke und Darmstadt wird wie gewohnt live übertragen.

Sky zeigt das Spiel der beiden Traditionsklubs live und exklusiv auf Sky Sport Bundesliga 2 HD. Beginn der Vorberichterstattung ist um 18.00 Uhr. Marcel Meinert kommentiert. Fans haben zudem die Möglichkeit, die Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 HD zu sehen. Dort wird neben Schalke 04 - 1. FC Nürnberg das Spiel Jahn Regensburg - Werder Bremen gezeigt.

Im Free-TV wird das Spiel zwischen Schalke und Nürnberg nicht übertragen. Nur bei Sky wird das Spiel in voller Länge übertragen. Preise und Pakete entnehmen Sie am besten der Homepage des Senders.

Schalke gegen 1. FC Nürnberg heute im Live-Stream sehen: So geht’s

Als Alternative zur Übertragung im regulären TV können Sky-Abonnenten das Spiel zwischen Schalke und Nürnberg auch im Live-Stream schauen – auf SkyGo. In der Streaming-App des Pay-TV-Senders kann das komplette Programm des individuell abonnierten Paketes auch im Live-Stream geschaut werden.

Nicht-Sky-Abonnenten können Schalke gegen Nürnberg zudem im Live-Stream mit dem Sky-Ticket sehen. Das ist allerdings kostenpflichtig.

Schalke gegen 1. FC Nürnberg heute im Live-Ticker: So geht’s

Zwar gibt es keine Live-Bilder, aber immerhin ist jeder fan auf dem laufenden: Auf unseren Seiten kann das Spiel ab 18 Uhr im Liveticker verfolgt werden. Hier geht es zum Live-Ticker FC Schalke 04 – 1. FC Nürnberg.

Schalke gegen 1. FC Nünberg heute: das Personal

Bereits beim 1:2 beim Spitzenreiter FC St. Pauli in der Vorwoche hatte Grammozis aufgrund seiner Infektion gefehlt. In diesem Spiel musste Schalke zudem auf sein Sturm-Duo Marius Bülter und Simon Terodde verzichten - dies gilt auch am Freitag. Zweitliga-Top-Torjäger Terodde fehlt den Königsblauen aufgrund einer Muskelverletzung noch bis zum Jahresende. Bei Bülter gibt es nach wie vor auffällige Blutwerte. (fs)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04