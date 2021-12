Schalke 04: Der Höhepunkt und der Tiefpunkt im Jahr 2021

Gelsenkirchen. Schalke 04 hat ein ereignisreiches Jahr 2021 erlebt. Im April stieg der Verein in die 2. Liga ab. Anschließend gab es auch wieder Positives.

Das Jahr 2021 war für den FC Schalke 04 ein schweres. Die sportliche Talfahrt, die schon in der Saison 2020/21 ihren Lauf nahm, konnte nicht gebremst werden. Traditionsverein Schalke 04 musste den bitteren Gang in die 2. Bundesliga antreten. Ein Schock für die große Anhängerschaft. Doch in der neuen Saison gibt es wieder Grund zur Hoffnung. Wir blicken auf das Schalke-Jahr 2021: Was war der Höhepunkt? Und was der Tiefpunkt?