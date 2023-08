Reis nach Test-Blamage: "Lerne das alte Schalke kennen"

Gelsenkirchen. Für Schalke 04 geht's nun auch in der 2. Bundesliga nach Braunschweig. Der Geheimtest gegen die U23 beschäftigt noch viele. Die PK zum Nachlesen.

Aller guten Dinge sind zunächst einmal zwei für den FC Schalke 04: Binnen zehn Tagen muss der Fußball-Zweitligist eine Doppelaufgabe bei Eintracht Braunschweig lösen. Der erste Teil ist schon geglückt, in der ersten Runde des DFB-Pokals setzte sich die Mannschaft von Trainer Thomas Reis am vergangenen Freitag mit 3:1 durch. Am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) folgt der zweite Teil in der Liga. Wie Thomas Reis die Partie angehen will, was verbessert werden muss, erzählt an am heutigen Donnerstag bei der Pressekonferenz, zu der es hier ab 13 Uhr den Live-Ticker gibt.

Schalke 04 bei Eintracht Braunschweig - die PK gibt es hier im Live-Ticker

Die Schalker haben zuletzt zwei Spiele gewonnen, vor dem Pokal-Triumph in Braunschweig gab es das 3:0 im ersten Zweitliga-Heimspiel der Saison gegen den 1. FC Kaiserslautern. Diese Serie soll am Sonntag fortgeführt werden.

13.04 Uhr: Mit ein wenig Verspätung geht es los.

13.05 Uhr: Reis zur Doppelaufgabe: "Einmal haben wir es bestanden. Jetzt steht das Liga-Spiel an, in dem wir genauso erfolgreich sein wollen. Das wird nicht einfach, der Gegner wird mit aller Macht verteidigen."

13.06 Uhr: Personelles: Blendi Idrizi fällt aus, Cedric Brunner hat Probleme auf dem Spann des Fußes, eine Folge aus dem Lautern-Spiel.

13.07 Uhr: Reis wird auf das interne Testspiel angesprochen, in dem es ein 2:4 gegen die U23 gab: "Schalke is back. Es tritt ein, was ich vorhergesagt habe: Es wird viel negativ gesehen, nur noch von ,blamabel' und ,peinlich' gesprochen. Siege allein reichen dieses Jahr nicht, wir müssen ja auch schön spielen. Wir wissen, dass in dem Test nicht alles so gelaufen ist wie gewünscht."

13.09: "Gewisse Dinge darf man nicht überbewerten. Intern werde ich anders reden als extern."

13.10 Uhr: "Ich lerne gerade das alte Schalke kennen - mir ist wichtig, dass wir uns weiter entwickeln. Wenn wir am Sonntag genau so ein Spiel abliefern wie im Pokal, ist mir die Spielweise erstmal zweitrangig. Ich denke, wir werden Sonntag schon einen Fortschritt sehen."

13.12 Uhr: Über Soichiro Kozuki, der weniger zum Zug kommt: "Er fühlt sich auf Außenbahn wohler als im Zentrum. Das ist mir bewusst. Habe ihm nach dem Test gesagt, ging darum Spielpraxis zu sammeln." Kozuki soll aber über kurz oder lang zum Einsatz kommen, "er wird uns noch große Freude machen".

13.14 Uhr: Über die Schwierigkeit, zweimal gegen den gleichen Gegner zu spielen. "Braunschweig wird ähnlich spielen. Sie sind uns höher angelaufen, haben uns Probleme bereitet. Jetzt gilt es, die Schlüsse daraus zu ziehen, was gut und nicht so gut war."

13.15 Uhr: Reis kündigt an, dass Thomas Ouwejan zurück ist und spielen wird als Linksverteidiger.

13.16 Uhr: Frage, ob Manndeckung über den ganzen Platz das richtige Mittel ist und ob Kreativität fehlt, um damit aufzusteigen: "Man schaut, wie die Spieler einzeln funktionieren. Letztendlich habe ich nicht ein eins gegen eins über den ganzen Platz gesehen, wenn der Gegner mit drei Mann hinten steht, ist klar, wie wir anlaufen. Wir wollen uns weiterentwickeln, die Leute übergeben. Das funktioniert im Moment noch nicht so ganz, aber wir sind in einem Entwicklungsprozess. Wir wissen, dass uns mehr Ballbesitz erwartet - aber das geht nicht von heute auf morgen. Wir müssen gewisse Dinge aushalten, wir werden auch Sonntag noch nicht am Limit sein, was das Fußballerische angeht. Wenn wir uns stabilisiert haben, werden wir vielleicht auch irgendwann sehr schönen Fußball spielen. Im Moment geht es darum, erfolgreichen Fußball zu spielen."

13.20 Uhr: Sollte Cedric Brunner ausfallen, soll Henning Matriciani voraussichtlich hinten rechts spielen, auch Niklas Tauer ist eine Alternative. "Wir schauen uns auf den Defensivpositionen weiter um. In der Offensive haben wir sehr viel und auch sehr gutes Personal. Wenn die Möglichkeit besteht, wehre ich mich nicht dagegen, etwas zu realisieren. Noch ist Zeit bis zum Ende der Transferperiode. Einen Schnellschuss wird es aber nicht geben, sondern nur was mit voller Überzeugung."

13.23 Uhr: Über das Comeback von Ralf Fährmann: "Das war ordentlich, auch wenn er Gegentore bekommen hat. Spielpraxis war wichtig. Ich bin froh, dass er zurückkommt. Es spricht nichts dagegen, ihn in den Kader aufzunehmen. Marius Müller macht das aktuell sehr gut, da steht für mich kein Personalwechsel im Raum. Aber Ralle verschärft die Konkurrenzsituation."

13.25 Uhr: Über Dominick Drexler rechts: "Ich weiß, Dominick ist ein anderer Spielertyp. Bryan macht das im Moment sehr gut. Er war bei allem Negativen im Testspiel ein positiver Aspekt: Bryan hat gezeigt, dass er in einer guten Verfassung ist und die Spiele annimmt, als Einwechselspieler für Furore sorgt. Er drängt in die Startformation."

13.27 Uhr: Steigen Keke Topps Chancen nach drei Toren im Test, in den Kader zu kommen? "Keke macht das sehr gut. Es ist nur immer die Frage, was ist für den Jungen am besten? Ihm tut das Training bei uns gut, die Spielpraxis in der U32. Nimmt man ihn mit, belohnt man ihn? Ich habe zwei zentrale Stürmer. Seine Zeit wird definitiv kommen. Ich bin froh, dass er relativ gut bei uns angekommen ist."

13.29 Uhr: Noch mal zur Torhütersituation: "Ich habe mit Ralle einen normalen Austausch, das kam mir fürs Pokalspiel zu früh. Ich mache kein Geheimnis daraus, dass er für mich gedanklich als Nummer eins in die Saison gegangen ist. Die Verletzung hat ihn lange beeinträchtigt, jetzt ist er zurück. Es ist ein offener Kampf - Stand jetzt ist Marius Müller derjenige, der die Spiele macht. Ich werde von Woche zu Woche schauen. Für mich ist es jetzt ja auch interessant zu beobachten, was Marius macht, bleibt er stabil, da Ralf jetzt da ist. Aktuell gibt es bei mir keine Rotation."

13.32 Uhr: Das war's von der Pressekonferenz mit Thomas Reis.

