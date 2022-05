Sandhausen-Kapitän über Schalke-Stimmung: "Gänsehaut als Gegner"

Sandhausen. Der FC Schalke 04 kann am Wochenende die Bundesliga-Rückkehr perfekt machen. Das emotionale 2:1 beim SV Sandhausen beeindruckte sogar den Gegner.

In Sandhausen brachen am Freitagabend nach Simon Teroddes Siegtreffer in der Nachspielzeit auf Seiten der Schalker alle Dämme. Alle Spieler rannten nach dem 2:1 in Richtung Kurve, um mit den 10.000 mitgereisten Schalke-Fans zu feiern.

Diekmeier über Schalke-Stimmung: "Pure Emotion"

Es war ein hochemotionaler Moment, der sogar den Gegner beeindruckte. Dennis Diekmeier, Kapitän des SV Sandhausen, hat am Montagabend im "Doppelpass 2. Bundesliga“ auf Sport1 die Unterstützung der S04-Fans gelobt. „Für jeden Fußballfan war es ein geiles Spiel. Als wir kurz vor Abpfiff das 1:1 machen, dann aber Schalke noch das 2:1 erzielt und die Fans unser Stadion abreißen – da kriegt man auch als Gegner Gänsehaut. Das ist pure Emotion“, sagte der 32-Jährige, der das zwischenzeitliche 1:1 für die Gastgeber erzielte und somit fast zum Party-Crasher wurde.

Schalke Sieg in Sandhausen

Der frühere HSV-Profi räumte ein, dass ihn die zahlreichen Schalke-Fans im Stadion schon vor dem Spiel nicht kalt ließen: „Durch Corona war das Stadium länger nicht voll. Das war allerdings enorm. Als wir aus der Kabine kamen, haben wir nur Blau-Weiß gesehen.“

In höchsten Tönen sprach der Rechtsverteidiger von Schalkes Torjäger Simon Terodde, der für die Königsblauen in dieser Saison schon 27 Mal getroffen hat. Dank der Treffsicherheit des 34-Jährigen hält Schalke zwei Spieltage vor dem Saisonende alle Trümpfe in der Hand. „Simon ist ein Topstürmer, das hat man in seinem Spiel gegen uns gesehen", betonte Diekmeier. "Er hat drei Möglichkeiten und erzielt zwei Tore. Das ist seine Stärke: In der Box macht er einfach die Dinger.“

News und Hintergründe zu Schalke 04

Schalke kann den Aufstieg am Wochenende perfekt machen

Sollte Schalke sein nächstes Heimspiel am Samstag (20:30 Uhr, Sport1) gegen den FC St. Pauli gewinnen und einer der Schalker Verfolger aus Darmstadt und Bremen patzen, wäre die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga schon am kommenden Wochenende perfekt. Sandhausens Kapitän ist fest davon überzeugt, dass Schalke das Rennen als Erster machen werde. Seine Prognose für die Plätze zwei und drei: "Ich werde in der Kabine ausgelacht, da ich immer Hamburg als Aufsteiger sehe. Ich bin davon überzeugt, dass sie in die Relegation kommen und es packen. Darmstadt hat eine geile Mannschaft mit einem guten Teamspirit. Sie werden Zweiter und Schalke wird Erster."

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04