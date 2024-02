S04: Das ist die neue Aktion „Dein erstes Spiel auf Schalke“

Junge Fans des FC Schalke 04: Hier beim Hallenturnier Anfang des Jahres in Gummersbach.

Gelsenkirchen Zweitligist ermöglicht jungen Fans einen besondere Premieren-Besuch eines Spiels. Was der Klub Vier- bis 14-Jährigen und ihren Familien bietet.

Die Mitfahrbörse des FC Schalke 04 ist seit Anfang des Jahres geöffnet, Anhänger der Königsblauen können sich über eine App zur gemeinsamen Anreise zu Heim- und Auswärtsspielen verabreden. Entstanden war die Idee während eines Mitgliederkongresses 2022. Ein weiterer Einfall von damals wird in dieser Rückrunde ebenfalls umgesetzt. Die Aktion „Dein erstes Spiel auf Schalke“ richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von vier bis 14 Jahren, die zum ersten Mal überhaupt ein Spiel der Schalker in der Veltins-Arena besuchen.

Auch die jeweilige Familie (insgesamt bis zu sechs Personen) ist dann am Spieltag kostenlos dabei, für die Aktion steht extra ein Ticketkontingent zur Verfügung. Entschieden wird unter den Bewerberinnen und Bewerbern im Losverfahren.

„Ich erinnere mich noch gut an meinen ersten Besuch auf Schalke – auch wenn er schon einige Jahre zurückliegt. Es war eine einmalige Erfahrung, und genau dies möchten wir auch unseren jüngsten Anhängern ermöglichen: nämlich einen ersten Besuch auf Schalke, der ihnen für immer im Gedächtnis bleiben wird. Deshalb freuen wir uns besonders, mit ‚Dein erstes Spiel auf Schalke‘ zur Rückrunde diese regelmäßige Möglichkeit zu schaffen“, wird der Vorstandsvorsitzende Matthias Tillmann in der Schalker Pressemitteilung zitiert.

Die jeweiligen Neu-Schalker erhalten neben den Tickets noch einige persönliche Extras, treffen Schalke-Maskottchen Erwin zum Meet&Greet und erlben beim Besuch am Spielfeldrand eine besondere Perspektive.

Für die Bewerbungen (auf schalke04.de/inside/dein-erstes-spiel-auf-schalke/), so der S04, müsse mindestens ein Kind/Jugendlicher dabei sein, der oder die noch nie die Schalker Arena im Rahmen eines Schalke-Heimspiels besucht hat. Nach der Auslosung werden die jeweiligen Teilnehmerinnen/Teilnehmer bis sieben Tage vor dem Spieltag informiert.

