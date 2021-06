Ruhr-Games-Cup: Vitalie Becker köpft Schalke auf Platz drei

Bochum. Die U-17-Fußballer des FC Schalke 04 landen beim Ruhr-Games-Cup in Bochum auf Platz drei. 1:0-Sieg im kleinen Finale gegen den MSV Duisburg.

Versöhnlicher Abschluss: Die U-17-Fußballer des FC Schalke 04 sind dank eines 1:0 (1:0)-Sieges über den MSV Duisburg beim Ruhr-Games-Cup in Bochum auf dem dritten Platz gelandet. „Wir haben zweimal gegen den MSV gespielt und zweimal verdient gewonnen“, sagte Schalkes Trainer Onur Cinel. „Trotzdem waren diese beiden eher unsere schlechteren Spiele.“

Zuvor hatte es in der Vierer-Gruppe am Samstag eine 1:3-Niederlage gegen RB Leipzig und einen 1:0-Erfolg über den MSV Duisburg gegeben sowie am Sonntagvormittag ein 2:2 gegen den VfL Bochum, der sich durch ein Kopfball-Tor Ismail Bahs in der fünften Minute der Nachspielzeit den Einzug ins Finale sicherte.

Schalke-Keeper Niklas Alter hat eine ruhige halbe Stunde

Gegen Duisburg erwischten die Schalker B-Juniorenfußballer einen guten Start und hatten bereits in der ersten Minute die Chance, mit 1:0 in Führung zu gehen. Nachdem Max Grüger den Ball in den MSV-Strafraum gelupft hatte, verzog Enes Rüzgar jedoch volley. Das 1:0 fiel dennoch, und zwar in der 19. Minute. Nach dem Freistoß-Ball von Max Grüger traf Kapitän Vitalie Becker per Kopf. Brenzlig wurde es allerdings im direkten Gegenzug. Doch Duisburgs Emmanuel Frimpong schoss vorbei.

In der zweiten Halbzeit, die sich auch Michael Wurst ansah, der Stadionsprecher des Bundesliga-Aufsteigers VfL Bochum, passierte nicht viel. Während es die Duisburger überhaupt nicht schafften, Schalkes Keeper Niklas Alter, der zur zweiten Halbzeit für Luca Podlech gekommen war, in Verlegenheit zu bringen, hatten die königsblauen U-17-Fußballer eine Riesenchance. Nedzhib Hadzha hämmerte den Ball zehn Minuten vor dem Ende jedoch nach Vorarbeit von Assan Ouédraogo weit über den MSV-Kasten.

So haben sie gespielt:

Tor: 1:0 Vitalie Becker (19.).

FC Schalke 04 U 17: Podlech (31. Alter) - Yavuz, Becker, Barthel, Tairi (45. Ouédraogo), Wollstadt (31. Buczkowski), Mutanda (31. Bulut), Grüger, Rüger (45. Dörr), Adigüzel (41. Hadzha).

