Robin Gosens über Schalke: Jegliche Hoffnung flöten gegangen

Gelsenkirchen. Robin Gosens hofft auf einen Einsatz für die Nationalmannschaft in der WM-Quali. Seine Hoffnungen für seinen Lieblingsklub Schalke sind andere.

Wenn Deutschland am Donnerstag im Rahmen der WM-Qualifikation in Duisburg gegen Island spielt (20.45 Uhr/RTL), ist auch Robin Gosens als Teil der Nationalmannschaft vorgesehen. Der Verteidiger reiste allerdings mit einer Muskelverletzung nach Düsseldorf an, die noch genauer untersucht werden muss. Der Emmericher spielt in Italien bei Atalanta Bergamo wieder eine starke Saison, in seinen 34 Pflichtspielen hat er zehn Tore erzielt und sieben vorbereitet. Für Gosens sind die WM-Qualifikationsspiele auch der Kampf um die EM-Teilnahme. Gespielt wird in Duisburg, nicht so weit entfernt von Gelsenkirchen, in der sein Lieblingsverein spielt: der FC Schalke 04. Gosens bezeichnete die Königsblauen schon häufiger als seinen Herzensverein.

Doch auch Gosens weiß im fernen Italien um die sportliche Brisanz im Ruhrgebiet. Wie also sieht der Nationalspieler die Chancen auf den Klassenerhalt für Schalke? „Boah, mir fällt es schwer, noch an die Rettung zu glauben“, sagte der 26-Jährige im Gespräch mit Sport1. „Ich schaue mir die Spiele wöchentlich an. Ich schaffe es immer wieder, mich vor den Fernseher zu setzen“, so Gosens. Wie diese Redaktion einst berichtete, war sich Schalke 2019 sogar bereits mit Gosens einig. Der Wechsel scheiterte jedoch an den Ablösevorstellungen. Die Königsblauen sollen 7 Millionen Euro geboten, die Italiener jedoch 10 Mio. Euro gefordert haben – zu viel für die finanziell knappen Schalker. Und was sieht Gosens, nun, wenn er vor dem Fernseher sitzt? „Wenn ich die Leistungen sehe, dann muss ich ehrlich sagen, dass mir leider Gottes jegliche Hoffnung flöten gegangen ist.“

Gosens könnte weiter in der Champions League spielen

Hoffnungen kann sich Gosens dagegen auf eine neuerliche Champions-League-Teilnahme machen. Zwar fehlte der Deutsche am Sonntag verletzt, doch fünf Tage nach dem Achtelfinal-Aus im Duell mit Königsklassen-Rekordgewinner Real Madrid siegte Atalanta in der Serie A bei Hellas Verona 2:0 und festigte Rang vier. Bergamo ist punktgleich mit Serien- und Rekordmeister Juventus Turin, der völlig überraschend im eigenen Stadion 0:1 (0:1) gegen den Provinzklub Benevento Calcio verlor. Adolfo Gaich (69.) traf zum Sieg gegen das kriselnde Star-Ensemble um den fünfmaligen Weltfußballer Cristiano Ronaldo. Juves Rückstand auf Tabellenführer Inter Mailand, der am Wochenende nicht im Einsatz war, beträgt zehn Punkte. Nun also will Gosens im Deutschland-Trikot spielen. Nicht unweit von seinem Lieblingsklub Schalke entfernt. (Gold)