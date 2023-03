Revierderby Schalke - BVB: Das sind die Schlüsselspieler

Es ist DAS Spiel der Spiele im Ruhrgebiet. Das Derby zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund. Und passend zum Duell der beiden Rivalen, ist plötzlich auch die sportliche Relevanz und Brisanz zurück. Gastgeber Schalke hat sich nicht nur wegen des Sieges zuletzt in Bochum im Kampf um den Klassenerhalt zurückgemeldet und Dortmund kämpft als punktgleicher Tabellenzweiter weiter mit den Bayern um die Meisterschaft. Sportchef Sebastian Weßling, Schalke-Reporter Andreas Ernst und Moderator Timo Düngen liefern alles, was Ihr zur Einstimmung auf das Derby braucht. Viel Spaß!

Essen. Schalke 04 und der BVB gehen am Samstag in das 100. Bundesligaduell der beiden Erzrivalen. Das Derby in der Datenanalyse: Darauf kommt es an.

Derby-Zeit im Ruhrgebiet: An diesem Samstag (18:30 Uhr, Sky) stehen sich der FC Schalke 04 und Borussia Dortmund gegenüber. Es ist das 100. Duell der beiden Rivalen in der Fußball-Bundesliga. An diesem Samstag steht vor allem auch sportlich viel auf dem Spiel. Der BVB darf sich im Kampf um die Meisterschaft keinen Patzer erlauben, die Schalker brauchen nach wie vor jeden Punkt im Kampf um den Klassenerhalt. Mit Hilfe von Daten des Dienstleisters Createfootball werfen wir einen genauen Blick auf das Revierderby. Wie spielen Schalke und der BVB im Jahr 2023? Wer sind die Schlüsselspieler? Worauf kommt es für beide Teams an?