Reschke: "Die Energie der Schalker Fans ist unglaublich"

Michael Reschke, der beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 seit dem 1. Juni des vergangenen Jahres Technischer Direktor ist, hat eine Premiere gefeiert. Erstmals war der 62-Jährige in der Talkrunde „Anne Theke“ der Abteilung Fanbelange zu Gast und tauschte sich dort in kleiner Runde mit einem knappen Dutzend Fans der Königsblauen aus.

Michael Reschke bezeichnet sich selbst als Kind der Bundesliga, und das wohl auch absolut zu Recht. Die aktuelle ist nämlich schon seine 41. Saison in verantwortlicher Position bei einem Fußball-Bundesligisten. So war es kein Wunder, dass er mit jeder Menge Geschichten und Anekdoten aus seinen langjährigen Tätigkeiten bei Bayer 04 Leverkusen (dort wurde er 2004 als Nachfolger von Reiner Calmund Manager) sowie dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart aufwarten konnte und aus dem Nähkästchen plauderte, und das auch immer wieder mit seinem rheinischen Humor, der für den einen oder anderen Lacher sorgte.

Deutscher Meister 1986 mit der U 19 von Bayer 04 Leverkusen

Aber auch die Schalker Gegenwart nahm an diesem Abend, der mehr als zwei Stunden dauerte und mit einem Gruppenfoto endete, einen breiten Raum ein. Michael Reschke gab Einblicke in die Zusammenarbeit mit Sportvorstand Jochen Schneider und Cheftrainer David Wagner. Darüber hinaus erklärte er den Fans, wie Transfer-Entscheidungen getroffen werden und welche Gedankengänge es für die Kaderplanung der kommenden Saison bei den Königsblauen gibt.

Insgesamt scheint Michael Reschke, der die U-19-Mannschaft von Bayer 04 Leverkusen als Trainer im Jahr 1986 zur Deutschen Meisterschaft geführt hat und unter anderem Knut Reinhardt in seinem Aufgebot hatte, auf Schalke sehr gut angekommen zu sein. „Ich war ja bei zwei Klubs im Süden, aber von der Mentalität her fühle ich mich hier einfach viel wohler“, sagte er. „Das ist hier ein Verein, den man anpacken, den man greifen kann. Die Energie der Fans in der Arena ist unglaublich.“ (AHa)