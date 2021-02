Reporterlegenden leiden mit Schalke: "Es ist ein Drama"

Gelsenkirchen. TV-Journalisten leiden mit Schalke. "Es greift Herz und Seele an", sagt Ulli Potofski. "Es ist ein Drama", meint Fritz von Thurn und Taxis.

Er ist eines der bekanntesten Gesichter der Bundesliga. Seit mehr als drei Jahrzehnten begleitet Ulrich "Ulli" Potofski das Fußball-Geschäft. Doch eine Situation wie diese hat auch die „Anpfiff“-Ikone noch nicht erlebt. Der FC Schalke 04 spielt die schlechteste Saison seiner ruhmreichen Bundesliga-Geschichte. Nicht nur in Gelsenkirchen leiden die Fußballfans, Schalke hat Anhänger auf der ganzen Welt – und auch Schalke-Fan Uli Potofski kann seine Wehmut nicht verbergen.

Was wenig verwundert: Der 68-Jährige wurde in Gelsenkirchen geboren. Er sei "gebürtiger Schalker, das ist meine Heimat“. Die derzeitige Situation „greift mein Herz und meine Seele an“. Potofski sprach diese Worte bei der Fernsehshow Sky90 am Sonntag. Klar ist: Die Reporter-Legende leidet mit seinem Herzensklub und sagt über die aktuelle Situation in der Führungsetage bei den Königsblauen: „Man hat da Fachleute geholt, gar keine Frage. Aber wenn du nicht den Herzschlag dieser Stadt fühlst, dann wird es schwierig.“

Fritz von Thurn und Taxis: „Es ist ein Drama“

Ein anderer bekannter Sportjournalist kann die aktuelle sportliche Misere der Königsblauen ebensowenig fassen. „Es ist ein Drama“, sagte auch Fritz von Thurn und Taxis, langjähriger Sky-Kommentator bei Sky90 und belegt dies mit der Situation am Samstag vor dem Spiel gegen RB Leipzig (0:3): „Da kommt Shkodran Mustafi. Er hat in England kaum gespielt, muss hier in Quarantäne und trifft die Mannschaft erstmals vor dem Spiel in der Kabine – und er soll nun die Wende bringen? Es ist nur eines der Puzzlestücke, die das Drama auf und rund um Schalke zeigen“, meint der 70-Jährige. „Ich halte es für fast ausgeschlossen, dass die Mannschaft die Liga halten kann. Wo sollen die nötigen Punkte dafür herkommen?“ (fs)