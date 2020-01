München. Die Patzer von Schalke-Torwart Markus Schubert beim 0:5 in München waren auch Thema im Sport1-Doppelpass. TV-Experte Marcel Reif zeigte Mitleid.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Reif über Schalke-Torwart: "Schubert ist die ärmste Sau"

Der FC Schalke 04 hat im Bundesliga-Topspiel beim FC Bayern München einen herben Dämpfer hinnehmen müssen. Das 0:5-Debakel der Königsblauen im Duell mit dem deutschen Rekordmeister bot Diskussionsstoff. Unter anderem deshalb, weil der Schalker Torhüter Markus Schubert bei zwei Gegentoren patzte. Trainer David Wagner muss nun entscheiden, ob der 21-Jährige auch im Spiel bei Hertha BSC am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) zwischen den Pfosten stehen soll. Oder ob Alexander Nübel (23), der im Sommer ablösefrei nach München wechselt, nach seiner Rotsperre ins Tor zurückkehrt.

Diese Frage war am Sonntagmorgen auch Thema im Sport1-Doppelpass. „Schubert ist die ärmste Sau in der ganzen Geschichte“, sagte TV-Experte Marcel Reif (70). Ihm tat der Torhüter bei seinen Patzern offenbar leid: „Ich habe gedacht, das ist nicht fair, lass den Jungen doch ein ordentliches Spiel machen.“ Schubert, der in München seinen fünften Einsatz in dieser Saison absolvierte, war beim Rückrundenauftakt gegen Borussia Mönchengladbach (0:2) ohne Gegentreffer geblieben. Am Samstag nun unterliefen ihm folgenschwere Fehler.

Schalke-Fans sind sauer auf Nübel

Sollte Wagner nun wieder auf Nübel setzen, könnte er damit ein weiteres Risiko eingehen. Schließlich ist ein Großteil der Schalker Fans verärgert, weil sich Nübel im Sommer den Bayern anschließt. Jörg Schmadtke (55), Sport-Geschäftsführer des VfL Wolfsburg und früherer Bundesliga-Torwart, ließ wissen: „Ich habe es geliebt, in Stadien zu spielen, wo die Fans nicht meine allergrößten Freunde waren.“

Volker Finke (71), früherer Trainer des SC Freiburg, lobte den Auftritt der Bayern:„In der Mannschaft hat eine Kommunikation stattgefunden“, sagte Finke. „Man sieht es alleine daran, wie die Spieler sich bewegen, ob es im Team stimmt. Und im Moment scheint es bei den Bayern gut zu laufen.“ Reif stellte mit Blick auf das Wagner-Team fest: „Schalke war einfach nicht gut genug.“ (nb)