Reaktionen zum Schalke-Beben: „Öfter den Trainer gewechselt als Freiburg seit 1991“

Christian Gross konnte während der 1:5-Niederlage in Stuttgart nicht mehr hinschauen - einen Tag später wurde der Trainer beurlaubt.

Gelsenkirchen. Turbulenter Sonntagmorgen auf Schalke. Die Freistellung der sportlichen Führung sorgt im Netz für Diskussionen. Wir fassen Reaktionen zusammen.

Das Chaos bei Schalke 04 nimmt kein Ende. Einen Tag nach der bitteren 1:5-Niederlage beim VfB Stuttgart hat der Tabellenletzte der Bundesliga weitreichende Konsequenzen gezogen: Trainer Christian Gross, Sportvorstand Jochen Schneider, Lizenzspielerkoordinator Sascha Riether, Athletik-Chef Werner Leuthard und Co-Trainer Rainer Widmayer wurden am Sonntagmorgen allesamt freigestellt.

Wer neuer Trainer auf Schalke wird, ist noch offen. Am Montag werden die verbliebenen Athletiktrainer um Quirin Löppert die Einheit leiten. Das nächste Liga-Spiel steht am Freitag gegen den FSV Mainz 05 (20.30 Uhr/DAZN) auf dem Programm. Die sportliche Leitung übernimmt "bis auf Weiteres" Peter Knäbel. Der 54-Jährige ist aktuell verantwortlich für die Nachwuchsabteilung "Knappenschmiede". Die Kaderplanung für die kommende Saison übernimmt Knäbel vorläufig gemeinsam mit Eurofighter Mike Büskens und U19-Trainer Norbert Elgert. Ob Knäbel über die Saison hinaus in den Sportvorstand berufen wird, ist allerdings noch offen.

Diese Nachrichten haben in Fußball-Deutschland für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. Vor allem in den sozialen Medien überschlugen sich die Tweets und Kommentare zur Fünffach-Entlassung bei den Gelsenkirchenern. Wir haben einige der besten Netz-Reaktionen für Sie zusammengefasst:

So viele Leute, wie Schalke auf einmal feuert, dürfen sich derzeit gar nicht versammeln. — Thomas Nowag (@Dagobert95) February 28, 2021

So richtig ruhig war es auf Schalke eigentlich nur am 19. Mai 2001 gegen 17.20 Uhr. #Schalke #S04 #VfBS04 — Peter Flore (@pflore) February 27, 2021

Wer glaubt ein Trainerwechsel wäre die Rettung für Schalke, der denkt auch, ein Twingo könnte ein Formel 1-Rennen gewinnen, wenn man Lewis Hamilton ans Steuer setzt.#VfBS04 — Thomas Poppe (@DerPoppe) February 27, 2021

Kleine Einordnung:

Schalke 04 hat damit in dieser Saison öfter den Trainer gewechselt als der SC Freiburg seit Juli 1991. #Gross #S04 — Thomas Poppe (@DerPoppe) February 28, 2021

#Schalke trennt sich von allen. Und von der Bundesliga. — Frank Lussem (@frankie1960) February 28, 2021

Mein neuer Lieblingssatz über #Schalke:



"Das Training am Montag leiten die übrig gebliebenen Athletik-Trainer." — Fabian Scheler (@Faiaann) February 28, 2021

Jetzt muss @Karl_Lauterbach Schalke-Trainer werden — Fabian Köster (@koesterfabian) February 28, 2021

Mir ist Schalke heute nicht peinlich. Ich finde das absolut richtig. Es ist lediglich zu spät. Schalke ist alles, nur nicht langweilig. — Kondor (@lippowski) February 28, 2021

Christian Gross wird in die Geschichte von #Schalke als der Trainer eingehen, der so kurz da war, dass er Bentaleb nur begnadigen, aber danach nicht mehr suspendieren konnte. — Steffen (@S666HB) February 28, 2021

Funfact: Freiburg hat auch schon vier Trainer gebraucht. Allerdings in 30 Jahren. #b04scf #Schalke — Bauschwilli (@Bauschwilli) February 28, 2021

Lesen Sie demnächst in Teil 2 (wieder 700 Seiten dick und vier Kilogramm schwer): Ein fragmentarischer Rückblick auf die „verrückte“ Saison 2020/21! #Schalke pic.twitter.com/llCxO9Rmbu — Elmar Redemann (@ERedemann) February 28, 2021

+++ EIL +++



Hotspot Schalke: Die 7-Jahre-Trainer-Inzidenz steigt auf 10. Das Gesundheitsamt Gelsenkirchen rät der Risikogruppe mit A-Lizenz dringend von der Einreise ab. #Schalke #S04 — Benni Zander (@BenniZander) February 28, 2021

