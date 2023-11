FC Schalke 04 Ralf Fährmann: So ist der Stand beim Schalke-Torwart

Schalke-Torwart Ralf Fährmann verletzte sich vor der Partie gegen die SV Elversberg (1:2) beim Warmmachen. Gerald Asamoah hat ein Update.

Für Ralf Fährmann (35) kommt die Länderspielpause gerade recht. Die aktuelle Nummer eins des FC Schalke 04 verletzte sich vor dem Zweitliga-Spiel am vergangenen Freitag gegen die SV Elversberg beim Warmmachen und fiel aus. Für ihn stand Justin Heekeren im Tor. Die Blamage gegen den Aufsteiger konnte dieser nicht verhindern.

Gerald Asamaoh, Teammanager der Lizenzspielermannschaft, gab am Montag Entwarnung bei Fährmann. Untersuchungen haben ergeben, dass der Torwart-Routinier nur leicht verletzt sei. Ein Einsatz im nächsten Ligaspiel bei Fortuna Düsseldorf (Samstag, 25.11., 20:30 Uhr) nach der Unterbrechung sei angedacht. „Wir gehen davon aus, dass er gegen Fortuna Düsseldorf wieder dabei ist. Es war muskulär“, sagte Asamoah. „Es war schlau, dass er nicht gespielt hat gegen Elversberg. Das hätte es schlimmer machen können.“

Schalke 04 hofft auf Rückkehr von Cedric Brunner

Die vereinbarten Testspiele am Mittwoch (14 Uhr) beim niederländischen Topklub PSV Eindhoven und am Donnerstag in Gelsenkirchen gegen den Zweitliga-Sechsten Patro Eisden Maasmechelen wird Schalke ohne Fährmann bestreiten. Gleiches gilt für Stürmer Kenan Karaman, der nach seinem Zusammenprall im Spiel gegen Elversberg angeschlagen ist.

Paul Seguin und Cedric Brunner stehen hingegen wieder zur Verfügung. Brunner soll nach langer Leistenverletzung wieder Einsatzminuten bekommen. Der Rechtsverteidiger wird schmerzlich vermisst, da Henning Matriciani seine Formkrise nicht überwunden hat.

