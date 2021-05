Positiver Corona-Test: Schalke sagt Montagstraining ab

Die Geschäftsstelle des FC Schalke 04 in Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen. Schalke 04 lässt eine PCR-Testreihe bei allen Spielern und Staff-Mitgliedern durchführen. Ergebnisse werden Dienstag erwartet.

Der FC Schalke 04 vermeldet einen weiteren Corona-Fall. Im Rahmen der turnusmäßigen Testung, die der Fußball-Bundesligist zu Wochenbeginn bei seinen Spielern und dem kompletten Staff durchführt, wurde ein Profi positiv auf Covid-19 getestet. Der betreffende Spieler begab sich nach dem positiven Ergebnis umgehend in häusliche Isolation.

Die Schalker sagten nach dem Bekanntwerden der positiven Testung sofort das geplante Mannschaftstraining ab, obwohl sämtliche anderen Test bei der Profimannschaft am Montag negativ ausfielen. Der Verein veranlasste eine zusätzliche PCR-Testreihe, um auf Nummer sicher zu gehen. Die Ergebnisse werden am Dienstagvormittag erwartet.

Schalke muss Mittwoch gegen Hertha BSC ran

Erst danach entscheidet der als Absteiger feststehende Traditionsverein, ob das Training am Dienstag wieder aufgenommen wird. Inwieweit der positive Corona-Test bei dem einen Spieler Auswirkungen auf das für Mittwoch (18 Uhr) angesetzte Bundesliga-Nachholspiel gegen die abstiegsbedrohte Berliner Hertha haben wird, kann der FC Schalke 04 zum jetzigen Zeitpunkt nach eigener Aussage „noch nicht beantworten.“

Schalkes Mannschaftsarzt Patrick Ingelfinger, der gleichzeitig als Hygienebeauftragter des Klubs fungiert, wird sich mit dem Gesundheitsamt Gelsenkirchen und weiteren Behörden kurzschließen, sobald die Befunde der PCR-Testreihe am Dienstag eingetroffen sind. Falls es notwendig sein sollte, werden danach weitere Maßnahmen eingeleitet. In einer offiziellen Mitteilung bittet Schalke 04 ausdrücklich darum, „die Privatsphäre des Spielers zu schützen.“ In der Sommervorbereitung und im Saisonverlauf hatte es bereits mehrere Corona-Fälle bei den Königsblauen gegeben.

Immer wissen, was auf Schalke gerade passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Schalke-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04