FC Schalke 04 Positive Energie: So lobt Mike Büskens die Schalke-Fans

Gelsenkirchen. Vor dem Sieg gegen den 1. FC Nürnberg wurden die Schalker mit einem Feuerwerk empfangen. CoTrainer Mike Büskens zeigte sich hellauf begeistert.

Bis Silvester sind es zwar noch ein paar Tage, aber Mike Büskens freute sich trotzdem über ein Feuerwerk. Der 53-jährige Co-Trainer des FC Schalke 04 teilte seine Freude über den hitzigen Empfang, den die Ultras der Mannschaft vor dem Spiel gegen den 1. FC Nürnberg (4:1) gemacht hatten. Der Schalker Teambus erreichte die 1000-Freunde-Mauer gegen 17:15 Uhr, da zündeten die Fans einige Bengalos. Sie hielten dabei ein Plakat in die Höhe: „Wir wussten, der Neuanfang wird hart und steinig sein - kämpfen wirst du jedoch nie allein.“

Mike Büskens zeigte sich später auf seinem Instagram-Kanal sehr erfreut über den Empfang, den er per Handy-Video festgehalten hatte: „Vor dem Spiel wurde ein Feuerwerk für uns abgebrannt, später haben sich die Jungs dann für den Support aller Schalker, im Stadion und außerhalb der Arena bedankt. Das hat Spaß gemacht und zeigt wieder einmal, wie viele positive Energie in unserem geliebten @S04 steckt.“

Auch Piepenbrock freut sich über die Schalke-Fans

Zum Schalke-Spiel selbst fand Büskens viele lobende Worte. „Ein rassiges Spiel mit fünf Buden, zwei Pfostentreffern und gerade auf unserer Seite noch vielen weiteren Möglichkeiten. … Jetzt noch einmal alle Kräfte bündeln für das letzte Spiel in diesem Kalenderjahr.“ Das findet am 18. Dezember gegen den Hamburger SV statt. Wieder ein Treffen zweier Traditionsklubs in der 2. Bundesliga.

News und Hintergründe zu Schalke 04

Die Fan-Aktion wurde übrigens auch von Büskens Kollegen, Schalke-Co-Trainer Sven Piepenbrock, auf der Pressekonferenz nach dem Spiel erwähnt. „Wenn man das gesehen hat: Wir sind mit dem Bus angekommen, die Fans haben etwas vorbereitet - was hier für eine Wucht ist und mit welcher Leidenschaft die Fans, die Leute, der ganze Verein, die Sache, den Fußball lebt… Da ist eine pure Leidenschaft da, da wird nicht mit dem Kopf geredet. Und das macht das Ruhrgebiet ja auch aus.“ (fs)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04