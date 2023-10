Pokal: Schalke in St. Pauli - Mustafi lost Zweitligaduell

Schalke in Paderborn desolat. So steigt S04 in die 3. Liga ab.

Gelsenkirchen,. In der zweiten Runde des DFB-Pokals tritt Schalke 04 beim FC St. Pauli. Das ergab die Auslosung im Rahmen der ARD-Sportschau.

Zwischen 2001 und 2011 waren die Fans des FC Schalke 04 Dauergast beim DFB-Pokalfinale in Berlin - in vier von elf Endspielen waren die Königsblauen vertreten, gewann 2001, 2002 und 2011. Inzwischen gehören die Königsblauen nicht mehr zur nationalen Spitze, in der Zweiten Liga sind sie Drittletzter, Zusatzeinnahmen aus dem Pokalwettbewerb wären willkommen. Nun steht fest, auf wen die Schalker in der zweiten Runde treffen.

Traf für Schalke in der ersten Runde: Paul Seguin. Foto: firo

Sie treten beim Zweitligarivalen FC St. Pauli an. Gespielt wird am 31. Oktober und 1. November. Ausgelost hatte das im Rahmen der ARD-Sportschau am Sonntag ein ehemaliger Schalke-Spieler. Shkodran Mustafi war Teil der Abstiegsmannschaft vor zwei Jahren. Für die Schalker geht es um eine Menge Geld. Für das Erreichen des Achtelfinals gibt es eine Prämie von 862.400 Euro, hinzu kämen noch Zuschauereinnahmen. Bis jetzt haben die Schalker schon 646.800 Euro Prämie erhalten.

In St. Pauli haben die Königsblauen schon einmal gespielt in dieser Saison - sie verloren vor anderthalb Wochen mit 1:3, es war das letzte Spiel von Trainer Thomas Reis.

In der ersten Runde der aktuellen Saison hatten sich die Schalker beim Liga-Rivalen Eintracht Braunschweig mit 3:1 durchgesetzt. Paul Seguin, Kenan Karaman und Danny Latza hatten mit ihren Toren einen 0:1-Rückstand umgedreht.

Die letzten zehn Auftritte von Schalke 04 im DFB-Pokal

Saison 2022/23: Aus in der zweiten Runde (1:5 in Hoffenheim)

Saison 2021/22: Aus in der zweiten Runde (0:1 bei 1860 München)

Saison 2020/21: Aus im Achtelfinale (0:1 beim VfL Wolfsburg)

Saison 2019/20: Aus im Viertelfinale (0:1 gegen Bayern München)

Saison 2018/19: Aus im Viertelfinale (0:2 gegen Werder Bremen)

Saison 2017/18: Aus im Halbfinale (0:1 gegen Eintracht Frankfurt)

Saison 2016/17: Aus im Viertelfinale (0:3 bei Bayern München)

Saison 2015/16: Aus in der zweiten Runde (0:2 gegen Borussia Mönchengladbach)

Saison 2014/15: Aus in der ersten Runde (1:2 bei Dynamo Dresden)

Saison 2013/14: Aus im Achtelfinale (1:3 gegen die TSG Hoffenheim)

