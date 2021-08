Pokal-Podcast: Wie Schalke, BVB und der VfL in Form sind

Essen. Pflichtspiel-Start auch für die Bundesligisten. Im Podcast "Fußball Inside" geht es um Schalke, Bochum und den BVB vor dem DFB-Pokal.

Schon zwei Pflichtspiele absolviert hat der FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga - die Bundesligisten Borussia Dortmund und VfL Bochum greifen am Wochenende ins Geschehen ein. In der ersten Runde des DFB-Pokals haben die drei Revierklubs lösbare Aufgaben. Wir diskutieren darüber in unserem Podcast "Fußball Inside" - wie immer unter dem Motto "Tacheles aussem Pott".

Zunächst reden wir über Schalke 04 vor dem Pokalspiel beim Oberligisten FC 08 Villingen.

Anschließend geht es um die schwierige Vorbereitung von Borussia Dortmund (ab Minute 21:00). Im ersten Pflichtspiel geht die Reise zum Drittligisten SV Wehen Wiesbaden. Warum die Vorbereitung kompliziert war, wie die Taktik von Trainer Marco Rose aussieht und was Ex-Trainer Edin Terzic gerade so macht - alles Themen für unseren Podcast.

Der VfL Bochum (ab Minute 34:00) feiert im Pokalspiel beim Regionalligisten Wuppertaler SV ein interessantes Wiedersehen. Im WSV-Vorstand sitzt Ex-VfL-Erfolgstrainer Peter Neururer. Muss der VfL ein überraschendes Aus fürchten? In der Vorbereitung lief nicht alles glatt. Wir präzisieren das im Podcast.

Unser neuer Moderator Nils Halberscheidt diskutiert mit unseren Reportern Marian Laske (BVB), Dominik Loth (VfL Bochum) und Andreas Ernst (Schalke).

Die Spiele im DFB-Pokal mit Revier-Beteiligung

Wuppertaler SV - VfL Bochum (Samstag, 15.30 Uhr)

SV Wehen Wiesbaden - Borussia Dortmund (Samstag, 20.45 Uhr)

FC 08 Villingen - Schalke 04 (Sonntag, 15.30 Uhr/alle Sky)

