Pokal-Kracher an der Hafenstraße: RWE gegen Leverkusen im TV

Essen. Am Dienstag und Mittwoch steht das Achtelfinale des DFB-Pokals auf dem Programm. Die Partien von Schalke und dem BVB werden im Free-TV gezeigt.

Die Achtelfinals im DFB-Pokal zwischen Borussia Dortmund und dem SC Paderborn sowie dem VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach werden live in der ARD übertragen. Zudem wird das Duell zwischen dem VfL Wolfsburg und Schalke 04 auf Sport1 übertragen. Alle Pokalspiele werden auch live vom Pay-TV-Sender Sky ausgestrahlt.

Die Partie des BVB gegen den Zweitligisten Paderborn findet am Dienstag (20.45 Uhr) statt, Stuttgart empfängt die Gladbacher einen Tag später (20.45 Uhr). Ebenfalls am Mittwoch tritt Schalke in Wolfsburg an (18.30 Uhr).

RWE träumt von der Pokalsensation

Schon am Dienstag (18.30 Uhr) empfängt Regionalligist Rot-Weiss Essen den Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen. Das Achtelfinalspiel an der Hafenstraße ist auf dem TV-Sender Sky zu sehen. RWE-Trainer Christian Neidhart träumt gegen den Finalisten des Vorjahres von einer Sensation: "„Saarbrücken hat es im letzten Jahr vorgemacht. Wir hoffen, dass wir für so eine Sensation sorgen können. Dann steht hier alles kopf.“

Bayern-München-Bezwinger Holstein Kiel tritt am Dienstag (18.30) im Zweitliga-Duell gegen Darmstadt 98 an. (fs/sid)