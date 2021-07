Podcast: Was wird aus dem Schalker Matija Nastasic? Schafft der VfL Bochum den Klassenerhalt?

Essen In unserem Podcast "Fußball inside" diskutieren wir über die Personalsituation auf Schalke und sprechen über die Chancen des VfL Bochum.

Für den FC Schalke 04 geht es in der Vorbereitung auf die Zielgerade. Am Freitag trifft der Bundesliga-Absteiger auf den Hamburger SV zum ersten Liga-Spiel. Der Kader steckt nach dem Abstieg im Umbruch, einige Entscheidungen sind gefallen, andere müssen noch getroffen werden: Was passiert mit Matija Nastasic, der zwar noch einen Vertrag hat, aber keine Rolle in den Planungen von Trainer Dimitrios Grammozis spielt?

Während Schalke vor der mit Spannung erwarteten Mitgliederversammlung steht, verläuft die Vorbereitung des VfL Bochum auf die kommende Bundesliga-Saison ruhig. Die Testspiele stellten Trainer Thomas Reis größtenteils zufrieden. In der Offensive sucht der Klub allerdings noch Ersatz für Spielmacher Robert Zulj. Welche Chancen hat der Klub in der Bundesliga?

Aktuelle Folge des Podcastes Fußball inside

Diese und andere Fragen diskutieren die Reporter Andreas Ernst und Dominik Loth mit Moderator Timo Düngen in der aktuellen Folge des Podcastes "Fußball inside". Viel Spaß beim Hören! (fs)

Immer wissen, was auf Schalke gerade passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Schalke-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04